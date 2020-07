Así está la última hora sobre el fichaje de Yangel Herrera

Valencia CF y Manchester City están cerrando estos días los últimos flecos burocráticos para ultimar el traspaso de Ferran Torres al conjunto británico por una cantidad fija que no superará los 25 millones de euros más unas variables que llegan hasta los 30. Por variables el Valencia CF podría recibir 35, pero la realidad es que los últimos cinco millones en este concepto ya son por objetivos muy complicados de cumplir.

Dado que el acuerdo entre los clubes es total y faltan los flecos burocráticos, ahora el Valencia CF y el City afrontarán otra operación que siempre ha ido paralela a la de Ferran, y es la del centrocampista Yangel Herrera.

Como ya publicara este periódico el pasado 17 de julio, en plena negociación entre clubes por Ferran Torres, el Manchester propuso al conjunto de Mestalla incluir a Yangel Herrera en la operación, dado que semanas antes, y con César Sánchez en el cargo de director deportivo, el Valencia CF se dirigió al británico para saber las condiciones de un posible fichaje. En este sentido conviene recordar que Herrera ha jugado esta temporada en el Granada pero pertenece al City, que lo cedió al equipo andaluz.

Pero la postura del Valencia CF, por mandato directo de su propietario, Peter Lim, fue que en la operación de Ferran al City no podía entrar ningún futbolista, y que se debía llegar a un acuerdo por dinero, fijo o con variables, pero en cualquier caso, sin futbolistas. Y así ha sido. Por ello, una vez el traspaso de Ferran está acordado, comenzará la otra negociación. Y los parámetros serán los mismos que apunto este periódico en su momento, es decir, el Valencia CF está muy interesado en el fichaje de Yangel Herrera pero la operación que plantea es una cesión con opción de compra futura cuando finalice la temporada 2020/21. Las cantidad de la opción de compra que plantee el City está por saber, pero valga como dato estimativo, que según ha podido saber SUPER, cuando el club inglés propuso que Herrera entrara en la operación de Ferran, le estimaba un valor de entre 15 y 20 millones de euros, por lo tanto, la opción de compra que tenga a favor el Valencia CF si se hace con la cesión, será por una cantidad similar.

Al margen del interés del Valencia CF en fichar a Herrera, que es innegable, y al margen también de que de se llegue a un acuerdo con el Manchester City, sobre la mesa se plantea un problema a resolver en las próximas semanas ya que el futbolista venezolano ocupa plaza de extranjero, es decir, no tiene pasaporte comunitario. Esto es un problema de entrada ya que en la actualidad en la plantilla del Valencia CF ya hay tres futbolistas extranjeros que son el uruguayo Maxi Gómez, el coreano Kan In Lee y el brasileño Gabriel Paulista. La solución puede llegar por la vía de Paulista que hace meses que tramitó la obtención del pasaporte español. De hecho el propio Paulista ha manifestado en público que su intención es jugar en la selección española y para ello, obviamente, necesita la doble nacionalidad. En este sentido, desde el entorno del jugador ya se informaba hace unas semanas que los trámites van por buen camino y se espera que unas semanas, o un mes, pueda obtenerlo. Eso sí, está por ver si la pandemia del coronavirus y los problemas que genera en todos los ámbitos de la sociedad, puede retrasarlo todavía más hasta el punto de que no entre en plazo.

En lo que respecta al futbolista, lógicamente estaría encantado de jugar en el Valencia CF y de momento se encuentra estos días en la ciudad de València pasando un tiempo de vacaciones, no en vano, sus representantes son valencianos. La empresa Parri Group, formada por los hermanos Mario Parri y Líbero Parri –ex jugador del Valencia CF- es quien gestiona la carrera del jugador. De hecho, el pasado jueves por la noche estuvo cenando en un restaurante venezolano de la ciudad de València.

