Las lágrimas de Parejo en su despedida

Dani Parejo ya se ha despedido del Valencia CF y de sus aficionados. El ex capitán lo ha hecho a través de una rueda de prensa telemática horas después de que se confirmase su fichaje por el Villarreal CF por cuatro temporadas.

Parejo ha dado su versión sobre su salida del club. Entre pregunta y pregunta el jugador ha roto a llorar cuando ha contado la pregunta que le había hecho uno de sus hijos. "Me pregunta que ahora no entiende cómo me voy a cambiar de equipo si el siempre ha sido del Valencia CF, porqué ahora me voy a otro equipo. Y bueno le he dicho que el fútbol es así. Es triste... pero al final, los niños son niños y lo acaban entendiendo. Si ahora me ve jugar con otro equipo entiendo que se hará del Villarreal me imagino".