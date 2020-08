Setién y Vidal lanzan dardos al Bayern

Ante las múltiples manifestaciones en torno al favoritismo del Bayern en la eliminatoria a partido único ante el Barça, Quique Setién y Arturo Vidal quisieron darle la vuelta y llevar el encuentro a su terreno. El entrenador azulgrana quiso relanzar la figura de su estrella por antonomasia ante las distintas comparativas que rondan en Alemania entre Leo Messi y Robert Lewandowski. Ambos tienen mucho que decir, pero el técnico es consciente de la capacidad que tiene el astro argentino en elevar a los suyos a un nivel superior.

"Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura de Messi. Está en un gran momento y está bien asistido, pero Messi también. Le vimos contra el Nápoles. Es bueno que podamos disfrutar de estos futbolistas", afirmó, siguiendo una línea más uniforme a la hora de analizar a su rival. Uno de los huesos duros de roer del Viejo Continente. "Sabemos del potencial del rival, no lo vamos a minimizar, sus números y la capacidad que tiene de hacer lo hace tan bien. Es un equipo extraordinario pero también lo somos nosotros. Va a ser un partido igualado, con alternativas y nosotros también tenemos muchas cosas que decir en este partido", dijo.

Arturo Vidal, en cambio, quiso poner en valor a su escuadra debido a la cantidad de menosprecios que están recibiendo procedentes del país bávaro. Allí ya se ven en semifinales y el chileno se niega a darles la razón. Conoce el organigrama a la perfección, donde formó parte de sus filas durante tres temporadas, pero, incluso, catalogó al Barça como el mejor equipo del mundo.

"He escuchado, pero no he tomado mucho atención. Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y lo que se habla fuera no es lo que piensan los jugadores. Tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo", señaló en la rueda de prensa previa en respuesta a las declaraciones del presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, y de otros dirigentes, que aseguraron que el conjunto azulgrana ya no es tan fuerte.