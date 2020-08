El club hará una nueva propuesta de pago a los jugadores

El problema no está solucionado pero sí está en vías de solución. Y lo mejor que puede hacer el Valencia CF es solucionarlo porque no es solo un problema de falta de liquidez, que obviamente esconde que detrás hay errores de gestión que saltan a la vista además de los peligros de la pandemia del coronavirus, el problema es que si no se ataja puede afectar al equipo y entonces es mucho más peligroso que tener la caja vacía. El vestuario del Valencia CF se ha unido y esta vez no hay fisuras como sí las hubo hace unos meses cuando el club les dijo que debían bajarse los sueldos cerca de un 10% debido a la crisis del coronavirus y su impacto en los ingresos del club. Entonces eran lógicos los distintos pareceres, como lógica es la postura de fuerza común actual. Los futbolistas del Valencia CF le han pedido al club que les garantice plenamente el cobro de la segunda parte de la ficha de la temporada pasada, y todo lo que no sea atender a esa petición puede ser considerado un tremendo error de bulto por parte de Meriton.

Esa fue la conclusión de la reunión del pasado lunes 17 de agosto entre toda la plantilla al completo y la directora financiera del Valencia CF, Inma Ibáñez, y por ello ayer martes el presidente Anil Murthy se reunió con los capitanes para intentar encontrar una solución. De momento no la hay pero las dos partes, la de los jugadores y la de club, argumentan ahora de otra manera, los futbolistas se muestran comprensivos y dispuestos a escuchar y el club ha asumido que de una manera u otra tiene que llegar a un acuerdo con ellos. En esto la figura del entrenador Javi Gracia ha sido clave, porque le ha hecho ver al presidente que es vital solucionar el problema de las fichas porque necesita que los jugadores estén plenamente centrados en el fútbol. El equipo tiene este sábado en la ciudad deportiva el primer encuentro amistoso y Gracia no quiere que nada enturbie las de momento buenas sensaciones que tanto él como los futbolistas han detectado mutuamente. Los jugadores reconocen en el técnico un buen hacer que les motiva a trabajar para lavar el penoso final de la temporada pasada y el técnico sabe que es la oportunidad de su vida y está plenamente concienciado para que salga bien. El técnico ha visto la postura de los jugadores y ha apremiado al presidente a que encuentre una solución cuanto antes, algo que en la plantilla ha gustado mucho.

Tras la reunión de ayer martes no hubo acuerdo pero sí ganas de que lo haya, digamos que hubo buen talante, y ahora el Valencia CF tiene que presentarles una propuesta a los jugadores. La negociación avanza y esta semana debería haber una solución.

Por otra parte, el Valencia CF negó ayer que le haya devuelto a su máximo accionista, el empresario de Singapur Peter Lim, un total de 38 millones de euros, prestados en su momento para ayudar a la tesorería de la entidad.

El club señaló en su cuenta de Twitter que hace esta aclaración «ante nuevos rumores y comentarios inciertos que sólo buscan crear confusión" y en la que señala que esa devolución es "totalmente falsa". Además, el club recordaba también que hace unos meses "el máximo accionista ha transferido a club una nueva cantidad con el objetivo de ayudar a la entidad en su 'cashflow', en el contexto actual de descenso de ingresos como consecuencia de la grave crisis económica del COVID-10".

