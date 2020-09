Alfonso Pedraza, entre Villarreal y Betis

El futuro de Alfonso Pedraza es más que incierto. El lateral/interior zurdo del Villarreal CF podría regresar al Real Betis tras la oferta de los sevillanos, que ya han confirmado los fichajes de Claudio Bravo, Víctor Ruiz y Montoya. La respuesta de su club todavía no ha sido enviada a Heliópolis.

Según publica Mundo Deportivo, el acuerdo entre clubes está cerca de concretarse y el futbolista podría ser verdiblanco por una cantidad inferior a los 10 millones más 4 en variables en los que se fijó su opción de compra el pasado curso cuando se marchó a condición de préstamo. En cualquier caso, será Unai Emery quien decida el futuro de Pedraza, que tras la lesión de Alberto Moreno y el buen trabajo del lateral estas semanas, podría terminar por hacerse un hueco en los planes

Un buen rendimiento inicial ayudaría al zurdo después de unas desafortunadas declaraciones sobre su pasado como 'groguet' mientras vestía la elástica bética que la afición recriminó. Pero el fútbol es cambiante y con Unai Emery podría haber cambiado la película este verano, cuando ha sumado minutos y protagonismo en algunos partidos de pretemporada.

Además, la grave lesión de rodilla de Alberto Moreno, el teórico titular, le deja al técnico con solo Jaume Costa y con Pedraza en esa posición. Siempre según Mundo Deportivo el deseo del jugador es el de salir y triunfar en el Betis, club en el que el pasado curso no tuvo una actuación sobresaliente y no se ganó la continuidad en el once de Rubi y luego de Alexis.