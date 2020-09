Jorge Messi, sobre la continuidad de su hijo en el Barcelona: "Lo veo difícil"

Difícil. La palabra que utilizó Jorge Messi, a vuelo de micrófono, para describir la probabilidad de que la estrella argentina vuelva a jugar con el Barça. Difícil se ha visto el caso desde que los abogados del futbolista notificaran vía burofax la ruptura con el club de toda su vida. A postura de fuerza antes de la mediática reunión que debía celebrar hoy con Josep Maria Bartomeu sonó el uso reiterado del vocablo. Tan difícil todo que hasta la reunión en sí, a primera hora de la noche, no había constancia de que se hubiera producido.



Las escenas que se vieron este martes en Barcelona llevó al periodismo deportivo más experimentado a evocar los tiempos de las persecuciones de Maradona con Josep Lluis Núñez en la presidencia. El vuelo privado del progenitor de Leo Messi aterrizó a primera hora de la mañana y un enjambre de cámaras aguardaban sus primeras palabras. "No sé nada, muchachos", dijo de entrada.



Luego, al llegar a su oficina de la Diagonal, instaló la trinchera desde la que se pensaba enfrontar a Bartomeu: "difícil, difícil", dijo con redoble sobre la continuidad de la estrella argentina. Alguna cosa sabía, obviamente. A Bartomeu no se le escuchó hablar de Messi, pero es de suponer que diría "imposible, imposible" sobre su marcha del club. Posición de máximos en ambos bandos, como se sabe desde hace una semana. Luego, ya se verá cómo acabará la cosa.







Comida italiana

En este sentido,, una especie de trash talk, la divulgación de una publicidad de las nuevas camisetas del Barça con la inclusión de Messi y en el centro de la imagen. Le rodeaban otros pilares del equipo de Koeman, como Griezmann, De Jong o Ter Stegen. Pero Messi, en el medio.La campaña se lanzó poco más de una hora después del aterrizaje del padre y representante del jugador a Barcelona. Una forma de recordar a la otra parte que Messi es el baluarte comercial del club, el jugador que más camisetas vende del mundo y el valor primordial para obtener patrocinios globales.Jorge Messi, ajeno o no a este recado de la entidad,con su hijo Rodrigo a un restaurante italiano de Sarrià, como atestiguaron las cámaras de nuevo. Las cámaras le han seguido desde que despegó de Argentina y no se desmarcaron de él en Barcelona. La política de hermetismo se impuso desde el club azulgrana, rotundo hasta ahora en su intención de impedirle partir. La intención es ofrecerle una renovación de contrato.Las, como verse al hijo de Bartomeu conducir un coche de su padre hasta el piso que mantiene Jorge Messi y, tras descubrir a periodistas en guardia, dar media vuelta y alejarse. Es evidente que buscaron una discreción complicada, a la vista de la expectación mundial sobre el futuro del mejor jugador de la historia., explicó a un medio holandes Frenkie de Jong. Y cuesta llevarle la contraria la vista de lo contemplado estos días en el Barça, hoy en particular. De Jong aportó que Messi, quien se considera ya fuera del club, sigue en el grupo de Whatsapp de los jugadores. A estas alturas, ya no se sabe por cuánto tiempo.