De Foyth a Fofana, a la caza de un central diestro

Una vez cerrada la incorporación de un guardameta para cubrir la salida de Andrés Fernández al Huesca con la llegada de Gero Rulli, el Villarreal centra ahora sus esfuerzos, en lo que a contrataciones se refiere, en el fichaje de un central diestro. La pasada campaña al equipo entonces dirigido por Calleja le vino muy justo con tres centrales específicos en plantilla pese a que no tenía que jugar competición continental y la lógica lleva a pensar que este curso, con mayor motivo, el hecho de jugar también Europa League hace obligatoria la incorporación.

En esa tesitura el Villarreal maneja al menos dos nombres como opciones. Una de esas opciones que baraja la entidad amarilla es la de Juan Foyth, central argentino del Tottenham con el que no cuenta Jose Mourinho. El jugador, de apenas 22 años, gusta en la entidad si bien el problema con su contratación es que el Tottenham no lo va a regalar porque aunque no convenza al técnico luso, se le considera un activo por el que el conjunto londinense pagó además doce millones y medio de euros a Estudiantes de La Plata cuando el jugador apenas tenía 19 años.

Otra de las opciones es la del francés Wesley Fofana que milita en el Saint-Etienne francés y que también estuvo en la órbita del Sevilla FC. Central joven y potente al igual que Juan Marcos Foyth, el francés ha emergido con fuerza en la Ligue 1 y eso ha hecho que su precio se haya disparado.



Funes Mori, con el grupo

Eso es el futuro, pero el presente dice que hasta ahora Emery tenía disponibles a Pau Torres, Albiol y Chakla como centrales, a los que por fin se une Funes Mori. El defensa argentino del Villarreal ya tiene el alta médica de la lesión en el recto anterior de su pierna derecha, que le dejó fuera del equipo los tres últimos meses y se ha reincorporado ya al trabajo con el resto de sus compañeros. Funes Mori se lesionó a finales del mes de mayo, justo cuando el equipo había regresado a los entrenamientos tras el confinamiento, durante una sesión preparatoria en la que sufrió una ro tura completa del tendón directo del recto anterior derecho, que le obligaron a pasar por el quirófano. Tras tres meses fuera del equipo y en fase de recuperación, el jugador ya empezó hace unos días a reincorporarse al trabajo progresivamente hasta que en la sesión del lunes ya lo hizo al mismo ritmo que el resto del grupo.

Funes Mori afronta su tercera temporada en el club, tras no haber jugado mucho la campaña anterior, ya que la aparición de Pau Torres en el equipo le tapó su posición. Tras algunas dudas sobre su posible salida, el futbolista afronta esta campaña con el reto de tener más peso en el equipo.