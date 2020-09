La mejor protesta es mantener viva la Agrupació

Llevo varios días diciéndolo y hoy lo voy a repetir. Me duele mucho la sensación de que en la guerra entre la Agrupació y el Valencia CF nadie parece mirar por el bien de las peñas. Leo y escucho demasiadas cosas de demasiada gente que muy poco o nada parece saber de cómo y cuánto fomenta el valencianismo la Agrupació. O del valor que puede llegar a tener una simple peña valencianista en un pueblo. Y lo digo con todo el respeto porque vivo en un pueblo y sé cuánto han fomentado las peñas valencianistas el valencianismo en el mío. Por eso me he emocionado, y lo digo de corazón, al conocer el gesto de solidaridad, sincero y lleno de valencianismo que ha tenido la Peña Valencianista El Pincha de Manises con la Agrupació y con todos los peñistas en general. Ya he dicho que no tengo muy claro si la Agrupació de Penyes ha de meterse en política y ejercer de oposición o si únicamente ha de dedicarse a mirar por el bien de los peñistas, pero tiene todo mi respeto que decidan pronunciarse públicamente tras una asamblea. Es democracia.

Ahora, la Agrupació ha optado por la dignidad, le ha dicho al club que se marcha, que no acepta la reubicación que propone el Valencia CF porque saben de sobra que es la consecuencia a sus críticas a la gestión de Meriton y la exigencia de que Anil Murthy fuese cesado. Les honra, pero digo más, y lo digo desde el cariño que le tengo a la Agrupació por encima de quién sea su presidente: es el momento de las peñas, de todas, la Peña Valencianista El Pincha de Manises ha marcado el camino. O entre todas arriman el hombro conscientes que desde la independencia todo va a ser más duro y más caro, o poco a poco la Agrupació se desvanecerá. Emitir un comunicado contra Meriton y contra Anil Murthy para después no arrimar el hombre sirve de poco, o de nada. Es más, a poco que ellos, los peñistas, no se conciencien para trabajar juntos por la Agrupació y opten por abandonarla, estarán dándole la razón al presidente del Valencia CF cuando trata de decirles que sin el apoyo del club las peñas no son nada. Ahora toca arrimar el hombro. La mejor respuesta al Valencia CF es mantenerla viva. ¡Ánimo a todos!

