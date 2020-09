El secreto bendito de Manu Vallejo

Javi Gracia no está pensando en dimitir. Él ya sabe quién le calentó el morro para que pegara la rajada que pegó y supongo que será con esa persona con quien tenga que rendir cuentas. No digo que estuviera mal el raje, no se puede decir eso de alguien que dice una verdad, digo que yo no lo habría hecho a dos días del debut en la Liga. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo, lo complicado es estar en la posición de Javi Gracia y callar cuando te preguntan periodistas que no hacen más que su trabajo, cuando tienes el primer partido a la vuelta de la esquina y sobre todo, cuando no te han traído ni un solo fichaje.

Por otra parte, también ha tenido Gracia tiempo de medir qué dimensión tienen sus palabras en el entorno valencianista y sobre todo que, con toda la razón del mundo, fueron interpretadas como un ataque al presidente del Valencia CF porque otra interpretación al respecto no cabe. Insisto en la reflexión inicial, que analice el entrenador del Valencia CF si quien le calentó el morro para que dijera lo que dijo dos días antes de un partido hizo bien teniendo en cuenta que después del partido el propio Javi Gracia tuvo que poner el freno de mano. Dicho esto, lo mejor de todo es que ya saben el presidente y el máximo accionista que no han fichado un entrenador funcionario, y espero que entiendan ambos que Gracia habló desde los nervios y sobre todo, desde la intención de hacer algo para que le traigan los jugadores con los que él considera que puede hacer un equipo competitivo que es, en definitiva, lo que le interesa al entrenador y también a los aficionados. Quiero creer que también es lo que les interesa a ellos, a Lim y a Murthy. Y hago esfuerzos diarios para convencerme de que es así...



Una cosa de Manu

De Manu Vallejo se están diciendo muchas cosas y todas positivas porque se las merece, pero hay un detalle que se pasa por alto porque parece pequeño pero tiene mucha profundidad. De él ya sabemos que tiene hambre de gloria y que quiere llegar a ella desde el trabajo y la humildad. Manu es ese tipo de futbolistas que acaba conquistando a Mestalla. No sé si alguna vez el estadio se rendirá a sus pies como ha hecho con futbolistas como Mijatovic, Piojo, Albelda, Baraja o Villa, porque eso son palabras mayores, pero sé que a poco que siga así, Mestalla tendrá un hueco en su corazón para él. Pero de él me gustó una cosa, más que los goles, me encandiló verle celebrar. Al final, uno ve las imágenes, las fotografías, y Manu está celebrando para Mestalla. Sabe perfectamente que en las gradas no hay nadie, pero se muere por marcar un gol y celebrarlo con la afición, es como si lo soñara cada noche... Y tal vez ese sea el secreto de Manu, que no solo tiene hambre de gloria, además, se le nota, y eso es benditamente contagioso.

