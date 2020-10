Trigueros: "Es un Derbi; no creo que el ambiente afecte al Valencia"

Manu Trigueros, jugador del Villarreal, ha asegurado que no cree que el ambiente enrarecido que vive el Valencia CF le vaya a afectar en el próximo partido que enfrenta a ambos conjuntos. El centrocampista ha repasado la actualidad del club y cómo afrontan la temporada: "A priori desde fuera se puede ver eso (ambiente enrarecido), pero al final es un Derbi en el que ellos van a querer ganarnos. En estos partidos se olvida un poco el ambiente de cada equipo y no creo que el ambiente que hay ahora mismo en Valencia les vaya a perjudicar, y además tienen grandes jugadores y nos lo van a poner difícil".

Titularidad

"Hombre, el cambio de sistema da pie a que pueda jugar un medio centro más. Me ha venido un poco bien, aunque me puedo adaptar a distintas posiciones y me intento acoplar a lo que pide el míster intentado hacerlo lo mejor posible".

Competencia

"La competencia siempre es positiva y es sana, da nivel al equipo. El club se ha reforzado bien ahí pero yo sé que si estoy a mi nivel, juego, y eso es lo que quiero; al final siempre tengo mis partidos. Trabajo para ayudar al equipo venga quien venga y con la competencia que haya".

Europa League

"Otra vez volvemos Europa para intentar llegar lo más lejos posible. Son viajes largos, pero como es después de un año en el que no pudimos jugar en europa, lo afrontamos con ganas de pasar la fase de grupos sin apuros. Será complicado, pero creo que tenemos equipo para pasar".

Ambición

"Yo creo que ya lo hemos hablado, creo que tenemos equipo para aspirar a todo, el nivel de la plantilla es bastante elevado. A ver si esto del virus pasa rápido y la afición nos puede ver en La Cerámica. Pero tenemos mucha ilusión en todas las competiciones".

Mejoría

"Dimos un cambio de la visita del Camp Nou a la del Wanda. Son dos salidas complicadas y nos las hemos quitado ya con un balance que es postivio. Ahora cuando volvamos hay que seguir en esta línea y no bajarnos de los puestos de arriba de la tabla. Sabíamos los errores que habíamos cometido en el Camp Nou, dimos mucho espacio al Barça, y en el Wanda ellos se sintieron muy incómodos, no dimos líneas de pase, el Atleti no nos chutó a gol y con ese trabajo tuvimos nuestras ocasiones para llevarnos el partido. El cambio fue que el Atleti se sintió muy incómodo en todo momento".

Portería a cero

"Al final si un equipo quiere estar arriba tiene que mantener la mayoría de los partidos la portería a cero, porque en casa vamos a marcar casi todos los partidos y si fuera mantenemos este nivel nos vamos a llevar muchos puntos".

Una final y un título

"El objetivo con el equipo es llegar lo máximo que podamos, conseguir llegar a esa final tan soñada en Vila-real y poder ganar algún título. Tenemos muchas ganas los que llevamos aquí mucho tiempo. Tenemos esa ilusión de poder llegar a una final y ganar un título.

Y a nivel personal mi intención es seguir ayudando al equipo".

Partidos intersemanales

"El año pasado no teníamos tantos partidos, pero esta plantilla tiene muchos jugadores con experiencia de estar años en Europa. Estamos un poco acostumbrados y estas semanas sin partidos además sirven para entrenar. Ahora vienen muchos partidos y todo el mundo tiene que estar preparado".