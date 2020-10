Kondogbia se pierde otro entrenamiento

Geoffrey Kondogbia estalló en la noche del jueves contra el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, al entender que este le cierra las puertas del Atlético después de haberle pedido a mediados de julio que encontrase una oferta próxima a los 25 millones de euros que costó en su día.

El futbolista escribió en su perfil de Instagram un dardo directo contra el máximo representante de la propiedad, Peter Lim, en València, Anil Murthy. "Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias, Anil Murthy", acompañado del emoticono de los aplausos.

En la mañana de este viernes, la cuerda se ha tensado todavía un poco más con una nueva ausencia del jugador en los entrenamientos a pocas horas del partido del domingo contra el Villareal (16:00, La Cerámica). El lunes el club aludió a "asuntos personales" para explicar la no presencia de Kondogbia en la sesión vespertina. Después, un par de veces a molestias en el tendón de Aquiles. Como informa la 'Cadena Cope', el jugador hoy sigue indicando las mismas molestias, que aparecieron tras una nueva reunión con Murthy el pasado martes. No obstante, este viernes no hay una respuesta oficial por parte del club a la pregunta de SUPER de si la baja en la sesión del jugador se debe a un problema físico.





Kondo llega a Paterna diez minutos antes del entrenamiento

El futbolista, según la periodista de GOL Mónica Benavent, ha llegado a la Ciudad Deportiva a las 10:20, solo diez minutos antes del inicio del trabajo, programado para las 10:30 de la mañana. Poco antes de las 11:00, también ha abandonado las instalaciones deportivas el presidente del club, Anil Murthy. Kondogbia ha pasado la prueba PCR cuando ya las había pasado la mayoría de sus compañeros. Entre ellos, Vicente Esquerdo, que se marchó a los pocos minutos de estar en Paterna.

El pasado jueves Kondogbia y Murthy ya tuvieron un encuentro en la Ciudad Deportiva en la que el presidente le comunicó que no saldría del Valencia, con el mercado cerrado, por menos de 30 millones de euros. Los dos deben volver a valorar la cuestión con el Atlético dispuesto a llevarse a Kondo del Valencia para suplir la venta por pago de la cláusula de Thomas Partey al Arsenal.