Kondogbia también quiere que el Valencia CF lo regale

El problema de Kondogbia es el dinero. Ahí empieza todo. Se mezcla con una nefasta gestión interna del club en cuanto a la relación con la plantilla y la planificación, personificada con el presidente Anil Murthy, y por lo tanto enlaza con un entrenador que ha intentado dimitir y solo sigue en el cargo por una cuestión económica, las dos cosas anteriores permiten a los futbolistas hacer o decir cosas que en un club bien gestionado no harían o dirían, y remata la falla la aparición del Atlético de Madrid, que otra vez vuelve a intentar fichar un jugador del Valencia con cromos del coyote.

No lo ha dicho pero está como loco por marcharse del Valencia CF. Es lícito, otra cosa son las formas y el momento. Kondogbia ha cargado contra Anil Murthy al que acusa de engañarle pero no dice que se quiere ir. Que lo diga. Su problema inicial es el dinero porque el contrato que él firmó con el Valencia CF estipulaba que esta temporada cobraba un millón de euros menos. El contrato lo hizo Alemany y estaba pensado para renovar al jugador o traspasarlo. Él aceptó ganar menos dinero a cambio de que bajase la cláusula y por lo tanto le fuese más fácil marcharse.

Con el mercado cerrado aparece el Atlético de Madrid y le ofrece mucho dinero a él pero poco al Valencia CF, y se siente engañado. ¿Qué le prometió el club y no ha cumplido? Que si llegaba con una oferta de 25 millones lo traspasaba. Pero no ha llegado con ninguna oferta de 25 millones, ninguna oferta que garantice de forma absoluta el pago de esa cantidad. Ha llegado con una oferta de tres millones por una cesión y sin opción de compra obligada, es una opción de compra sujeta a determinados cumplimientos deportivos. Simeone primero le calienta el morro y después dice en rueda de prensa que no sabe nada, es listo como nadie. Eso sí, le deja solo. Nadie podrá decir que el argentino no se comporta de manera correcta con el Valencia CF con el mercado ya cerrado. Kondo lleva varias reuniones con el presidente del Valencia CF en la última semana, síntoma evidente de se quiere ir. Si no te quieres ir al Atlético no tienes nada que hablar con el presidente. Y de paso no entrena porque dice que le duele el talón. ¡Cómo serán las molestias que hay compañeros que piensan que se está borrando! Conclusión, que Kondogbia está forzando la máquina para marcharse.

Pero claro, si el entrenador del equipo no está en una sesión de entrenamiento porque ha ido a reunirse con el presidente para presentar su dimisión y después hace un comunicado diciendo que ha puesto su cargo a disposición del club, y encima el jugador sabe de buena mano que no dimite porque no puede pagar lo que él firmó para romper el contrato en caso de dimisión, pues él, Kondogbia, a su manera, hace lo mismo. No entrenar y hacer un comunicado. Con menos elegancia que Javi Gracia pero en el fondo es lo mismo. ¿Influye en este caos la mala gestión interna del Valencia CF? Pues claro, aunque he visto a excelentes gestores a los que futbolistas se les han plantado y han hecho toda la fuerza del mundo hasta el punto de borrarse de partidos para querer marcharse... por dinero. El presidente del Valencia es quien tiene que pedir ejemplaridad a los futbolistas y por lo tanto ha de ser ejemplar y profesional en la gestión. Pero su gestión ha llevado al entrenador a decir que le han engañado. Dicho de otra manera, los futbolistas no ven orden ni respeto y por lo tanto no se comportan de manera ordenada y respetuosa. Y quien no entienda que los futbolistas son así es porque no conoce cómo funciona un vestuario. Kondogbia me merece poco respeto, pero el germen de su error o su poco respetuosa conducta está en que el club es un desastre desde la salida de Alemany. En otras palabras, Kondo se ha equivocado pero no es casualidad que en un par de semanas el entrenador y el tercer capitán quieran marcharse. Repito, el entrenador y el tercer capitán. De fondo queda el peligro de que este equipo solo puede competir siendo una piña y de momento va cada uno por su lado. Miedo me da ver que los futbolistas tienen demasiadas excusas para no sentirse culpables de las derrotas. Gayà, Soler, Jaume... ¡Socorro!

Para colmo tenemos de nuevo al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid queriendo fichar a un futbolista del Valencia CF sin pagar lo que vale. ¿Les suena de algo? Cholo, ¿te han fichado a Thomas pagando la cláusula, pues paga tú la cláusula? Es fácil. ¿No puedes? Pues ajo y agua. Marear al jugador está feo sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid denunció al Barça ante la FIFA por 'marear' a Griezmann. Pero claro, pasa que 'al ric i al tonto tot li para bé'. Que el Valencia CF es un caos lo saben ya hasta en Singapur, pero que le diga a Kondogbia que si se quiere marchar con el mercado cerrado tiene que pagar la cláusula de rescisión es una de las pocas cosas que se ha hecho bien en este mercado de fichajes, por no decir la única. Y ese es el problema, que Kondo también quiere que lo regalen. Pues te aguantas. PD: ¿Por qué el Valencia CF pide 30 y no 80?

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.