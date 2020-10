Los buenos números de Pedraza que le dan la razón a Unai Emery

El mejor Pedraza emergió ante el Valencia CF. Por el momento, por el adversario, por las sensaciones y por valor numérico fue una de sus actuaciones más redondas en mucho tiempo. Nada es casualidad. Detrás del notable hay confianza auténtica, un cambio de chip y un trabajo importante. Alfonso Pedraza llegaba al choque del domingo justo después de perderse una serie de tres partidos por un problema muscular. Sin Pervis Estupiñán (lesionado con Ecuador para dos o tres semanas) ni Alberto Moreno, el equipo le necesitaba y no sólo dio un paso al frente, el carrilero dio un golpe sobre la mesa con su rendimiento, que le ha dado acceso al once ideal de la jornada 6 en varios de los portales especializados en datos y valor estadístico.

Alfonso Pedraza era consciente también de la importancia y quería estar contra el Valencia CF, reivindicarse en positivo. Estaba la posibilidad de no forzar y Unai Emery lo dijo en la previa, con la Europa League también en el horizonte no se iban a correr riesgos, con la alternativa de Jaume Costa para el lateral izquierdo presente. No hubo lugar para la alternativa. Pedraza entró en el once titular e hizo un despliegue a toda banda llevando al límite a Thierry Rendall.

Bien protegido por la estructura 4-1-4-1 (con esa medular Iborra, Trigueros, Parejo), el cordobés se proyectó en posición de extremo. En el mapa de posiciones medias aparece cerca de la altura de Samu Chukwueze. Su impacto fue evidente y su sociedad con Moi Gómez diferencial. La acción del 1-0 es un ejemplo claro: Moi coge posición de mediapunta y arrastra a Thierry (lo saca de posición y vuelve sin ajustar perfecto), Pedraza arranca y ataca ese espacio a la espalda del lateral, Chukwueze la pone perfecta, Musah no sigue a Pedraza, que rompe a Thierry y termina arrollado por Gabriel, descontrolado. Penalti y gol de Paco Alcácer.



Respaldo estadístico

Alfonso Pedraza fue un martillo de repetición. Con Moi como interior y con espacio para coger velocidad, el groguet encontró el escenario perfecto para explotar su potencia y su capacidad para profundizar. Fueron 87 intervenciones (sólo superado por Parejo, 122): 58 pases, un disparo a puerta, dos regates, una entrada, dos interceptaciones, una asistencia de remate, cinco centros... y ni una vez fue regateado. En casi todos los apartados estadísticos aparece en el top-5 del Villarreal, destacado en el global del partido. Los números refuerzan su rendimiento a la vista ya que a veces las sensaciones engañan.

Alfonso Pedraza respondió al desafío con autoridad. La relación con el Villarreal no ha sido siempre perfecta, pero las partes decidieron hacer reset en verano, tras volver desde el Betis, en otra cesión. Emery fue quien lo vio claro con el cordobés y el club decidió cambiar el sentido de su apuesta. Por todo eso, Pedraza decidió renovar (hasta 2025). Lo que inicialmente parecía una salida se acabó convirtiendo en la rúbrica de su renovación.



Competencia con Estupiñán

El fichaje de Pervis Estupiñán lo propulsó la lesión de Alberto Moreno. El acuerdo para renovar su contrato llevaba hecho tres semanas, pero se aguantó para ayudar al Villarreal para negociar más tranquilos por el lateral ecuatoriano. Muy pocas cosas son casualidad en el club que preside Roig. Alfonso Pedraza le cuadra al club y a Unai Emery, como lateral, como centrocampista, para doblar la banda, para tener una alternativa distinta a Moi, como arma táctica en caso de cambio de sistema, para competir con Estupiñán. Detrás del partido ante el Valencia hay una apuesta y un proyecto. Fue sólo un paso, pero es un paso sólido. En un momento de crisis en la posición, Pedraza pegó un acelerón, dio un paso al frente y lo hizo con rendimiento de XI de la jornada. Sólo Parejo (obviamente) y su gol le sacaron del foco principal.