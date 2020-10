Problema serio con Kang In

Cero minutos en La Cerámica. Ningún partido completo en seis jornadas de Liga en las que ha acumulado 226 minutos de 540, que son menos de la mitad. De por medio una sustitución en el descanso del partido de Balaídos después de la polémica con Gayà por ver quién lanzaba una falta directa que terminó haciéndolo el capitán. Son las estadísticas de Kang In Lee en lo que va de temporada oficial, que marcan una tendencia clara: de más a menos. La que debía ser en teoría su temporada de consolidación en el equipo, después de que se le hiciera ficha con Marcelino en el banquillo en el enero de 2019, puede terminar convirtiéndose en la temporada en que abandona el club de Mestalla.

Su salida del equipo no termina de entenderse desde el punto de vista deportivo porque el coreano no ha estado superior, pero tampoco ha estado mal. De hecho, superior no ha estado nadie en el Valencia CF, y teniendo en cuenta su edad, parece más coherente haber seguido apostando por la pareja de ataque Maxi-Kangin. Dicho de otra manera, es menos coherente esperar que en dos partidos un futbolista de 19 años se convierta en referencia ofensiva del equipo. Kang In fue titular en el debut liguero ante el Levante UD y contribuyó a la victoria del equipo con dos asistencia de gol, a Paulista y a Maxi, pero todo empezó a torcerse tras el cambio en el descanso del partido ante el Celta en Balaídos, en el siguiente encuentro.

Gracia parece haber dado un volantazo en esa posición y así explicaba en rueda de prensa por qué decidió que Kang In no jugara ni un minuto ante el Villarreal: «Al final con el primer cambio hemos optado por Cheryshev, luego hemos visto opciones de ataque y buscábamos alternativas de ataque, sacamos a Kevin en punta, a Maxi no lo quisimos quitar como referencia, hemos quitado un lateral derecho para poner a Jason, hemos sacado a Manu al final porque queríamos otro jugador de área y hemos asumido muchos riesgos con muchos jugadores de ataque, otra cosa ya es personalizar en uno y otro. No podemos sacar a todos. Hemos creído que esos cambios son los que teníamos que hacer. Sobrino tampoco ha participado y otros».

Ahora el coreano y el club quedan en una situación comprometida. El Valencia CF quiere renovarle un contrato que termina en 2022 pero él le ha hecho saber al club que no tiene intención de hacerlo, y además se lo ha dicho en varias ocasiones. Ahora los tiempos son de vital importancia. Kang in termina en 2022 y esto significa que si no renueva su contrato antes de enero, llegará 2021 y su situación será la misma que Ferran, con la diferencia que el de Foios era titular indiscutible. El uno de enero de 2021, con contrato hasta junio de 2022 y con la decisión firme de no ampliarlo, el horizonte del coreano es evidente: un futbolista de su talento y edad, con solo una temporada de contrato es una ganga en el mercado. Porque el club está obligado a venderlo a menor precio del que tiene en el mercado, como sucedió el verano pasado con Ferran, o él solo tiene que esperar un año para marcharse a coste cero. En este tipo de operaciones, el futbolista suele ser el gran beneficiado, ya que el club comprador tiene que pagar poco por su fichaje -o nada si espera a que finalice el contrato- y eso redunda finalmente en un contrato mejor para él. Al respecto conviene señalar que los clubes planifican financieramente los fichajes sumando el total de lo que cuesta el traspaso y la ficha del jugador.

¿Cuál puede ser la solución al caso Kang In? El club está en una posición complicada porque la postura del jugador es simple: no juega con Marcelino, Celades, Voro y Javi Gracia, por lo tanto, no entiende que se le plantee una renovación porque lo que quiere es jugar y si tiene que cambiar de equipo, lo hará. ¿Qué puede hacer el club? Tiene una difícil papeleta si se tiene en cuenta que el presidente Anil Murthy dijo públicamente que una de las causas del cese de Marcelino era que no contaba con los futbolistas jóvenes, cierto que en especial Ferran y Kang In, pero esto es algo que no le puede achacar a Gracia porque sin ir más lejos ante el Villarreal fueron titulares Correia, Yunus y Álex Blanco. Por último está por ver qué decisión tomará Peter Lim, que es el gran valedor de Kang In hasta el punto que Ferran Torres sintió que no se apostaba por él cuando el máximo accionista se involucró en la renovación de Kang In Lee pero no en la suya.