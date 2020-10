Kondogbia, el Valencia CF te necesita

Tres derrotas consecutivas y el domingo el Getafe visita Mestalla. Las alarmas se encienden en el Valencia CF y no será por falta de motivos; en la séptima jornada de Liga está a dos puntos del descenso, posición que marca el Celta de Vigo con cinco pero un partido menos, el que juega este lunes en La Cerámica ante el Levante UD. Si gana el conjunto gallego adelanta a los de Javi Gracia. Para rematar la situación. El siguiente rival de los valencianistas es el Real Madrid -también en Mestalla- que viene de ganarle al FC Barcelona. ¡Casi nada!

El equipo de Javi Gracia necesita autoestima y hasta algo de suerte, pero sobre todo, que los futbolistas más importantes tiren del carro y sirvan de ejemplo al resto. Y no sucede porque uno de ellos, concretamente el tercer capitán, no está a las órdenes de Javi Gracia ni en la dinámica del equipo desde que hace una semanas se despachara en redes sociales contra el presidente del club, Anil Murthy, al que acusó de haberle engañado. Kondogbia no ha dicho los motivos por los que se siente engañado ni tampoco que quiere marcharse del Valencia CF, pero ese es el origen, que el Atlético de Madrid quiere que sea el recambio de Thomas Partey. El ahora jugador del Arsenal pagó los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión el último día de mercado, el 5 de octubre, y la ley le concede entonces un mes de plazo para fichar un recambio.

¿El engaño? Que el club le prometió que le dejaría salir si traía una oferta interesante desde el punto de vista económico y cuando la trajo le dijo que no. El problema para Kondogbia fue que la oferta no es en absoluto jugosa en cuanto al dinero y lo que es más importante, que llegó con el mercado de fichajes ya cerrado. Desde que Anil Murthy le dijo que no lo iba a traspasar al Atlético por una oferta de cesión sin opción de compra obligatoria el centrocampista francés está lesionado. En cuanto al club el jugador recibirá la pertinente sanción por sus palabras en redes sociales según el código de régimen interno y poco más. El club quiere pasar página y pensar en el bien colectivo y el entrenador se encuentra en la necesidad de recuperar al futbolista porque saben que el equipo lo necesita, sin ir más lejos, el domingo ante el Getafe.

Gracia apostó por Kondogbia el verano pasado y ahora lo espera con los brazos abiertos. Por su parte, el Atlético sigue mareando al jugador, porque ese es el verbo que conviene utilizar si de lo que se trata es de definir la actitud del club colchonero en este caso. Simeone se desmarcó en rueda de prensa hace unos días y dijo que no ha hablado con el centrocampista del Valencia CF, algo que por otra parte es ilegal, pero la realidad es que el equipo madrileño sigue picando piedra. Eso sí, lo que no ha hecho es llamar al Valencia CF para subir su oferta, por lo tanto lo que está haciendo es marear al futbolista y en definitiva, marear al Valencia C. Gil Marín, presidente del equipo rojiblanco tiene mucha voluntad de fichar, pero poco dinero. No es nuevo, que le pregunten a Rodrigo. De hecho, la Cadena Cope aseguraba que el Atlético ha hablado con Jorge Mendes para que intente sacar a Kondogbia gratis, es decir, cedido. El Valencia CF no va a tragar con eso y se mantiene firme, no solo no negocia y reclama los treinta millones de la cláusula de Kondogbia, además, quiere que el futbolista se suba al carro del equipo y se ponga a tirar de él. El Valencia CF le necesita y el domingo hay partido en Mestalla. Kondogbia tiene la palabra.

También te puede interesar:

"Es imposible que desaparezca un sentimiento tan intenso como el valencianismo".

Marcelino en el punto de mira del Celta de Vigo.

Javi Gracia reúne a la plantilla tras la desconexión de Elche.