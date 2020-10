Toni Lato fue el que más corrió ante el Elche

Se acabó el partido contra el Elche y Javi Gracia no tardó ni doce horas en reunir a la plantilla a la mañana siguiente para hablar cara a cara de la preocupante desconexión del equipo en los primeros 45 minutos del Martínez Valero. El técnico pidió a sus jugadores más predisposición en las primeras partes y más constancia para competir del minuto uno al noventa como, por ejemplo, hará con toda seguridad el rival del domingo: el Getafe. Los jugadores asumieron su responsabilidad -Carlos Soler fue el primero en hacer autocrítica a pie de campo- y tienen claro que la única posibilidad para plantar cara a los de José Bordalás pasa por competir a tope desde el pitido inicial. La intensidad no se puede negociar en este Valencia debilitado y es lo que hizo Toni Lato en su primera titularidad de la temporada. El lateral izquierdo corrió más que nadie en Elche. El de la Pobla de Vallbona marcó, además de su primer gol en Laliga con el Valencia CF, el tope de kilómetros recorridos sobre el césped del Martínez Valero (12,5) y demostró que tiene sitio en el once de lateral, de extremo o de lo que quiera Gracia. Las cosas luego saldrán mejor o peor en el campo, pero Lato ha empezado a marcar el camino para el domingo: "Contra el Gefate tenemos que salir a morder desde el minuto uno.

"Es evidente la diferencia que hubo entre la primera parte y la segunda. Ahora nos toca seguir trabajando y desde ya a pensar en el partido ante el Getafe, tenemos que salir a morder desde el inicio. Tenemos una plantilla joven y tenemos que salir cada partido a morder desde el principio. Ante el Elche la verdad que no fue así, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y hay que tratar de mejorar cada día, en cada entrenamiento, cada uno de nosotros exigirse lo máximo para ayudar al equipo y que el día del partido esté preparado y a tope para competir", explicaba Lato visiblemente afectado por la actitud del equipo.

Lato, como el resto de compañeros, han entonado el 'mea culpa' por la derrota en Elche y la sensación que se respira en el vestuario ahora es que hay ganas de resarcirse y demostrar que el equipo solo tiene una cara y no dos. "El equipo está con ganas de resarcirse de partido en Elche. En la segunda parte el equipo reaccionó y no nos valió para sacar un resultado positivo, pero nos tiene que valer para salir con esa mentalidad de cara a los próximos partidos, empezando por el del Getafe. Tenemos que fijarnos en el buen trabajo que hacemos y también en el no tan bueno, sabemos que tenemos que prolongar las segundas partes que estamos haciendo que son buenas, hay que hacerlo desde el principio y para ello tenemos que salir con esa mentalidad de morder, de ser un equipo compacto y contundente a la hora de jugar. A partir de ahí es cuando van a venir los resultados positivos. Toca trabajar mucho para el partido contra el Getafe y hay que salir con una mentalidad ganadora desde el inicio".

Todavía no ha comenzado la semana -el equipo vuelve al trabajo el martes- y ya son muchas las veces que se ha repetido el nombre del Getafe en el vestuario. Infunde respeto y sobre todo la necesidad de igualar la intensidad de ellos. De no ser así, la plantilla asume que no habrá nada que hacer. "Los partidos contra el Getafe son difíciles de jugar, son un equipo aguerrido, compacto, contundente, que pierde pocos duelos, que son listos... Es un equipo muy competitivo, tenemos que igualar esa intensidad para ganar. Tenemos que ser contundentes y salir a morder desde el minuto 1. Veo al equipo con ganas de que los resultados lleguen. Toca trabajar mucho para el partido contra el Getafe y hay que salir con una mentalidad ganadora desde el inicio".



Un gol con sabor "agridulce"

Lato marcó su tercer gol como profesional. Había visto puerta en la Europa League contra el Villarreal hace dos años y la pasada temporada se estrenó con Osasuna marcado el gol de la salvación (0-1) al Alavés. El del viernes fue el primer gol en LaLiga con el Valencia. Lamentablemente, no fue el gol que había soñado. "Me dejó una sensación agridulce, el gol es lo de menos porque no valió para ayudar al equipo a sacar algo positivo del partido". Toni cumplió en su primera titularidad y está a disposición de Gracia para seguir ayudando. Le avala su compromiso, el fútbol y la experiencia pese a su juventud. En este equipo repleto de primerizos, sus 54 partidos oficiales en la élite entre el Valencia, Osasuna y PSV son sinónimo casi de 'veterano'.

