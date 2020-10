Hay algo más importante que ganar al Getafe

Es la prueba del algodón. Y los primeros síntomas son de haberla superado. No quiero lanzar las campanas al vuelo porque por delante hay un partido de fútbol y el rival es el Getafe, pero para empezar quiero matizar que a efectos de lo que estamos hablando, habrá que juzgar al Valencia ante el Getafe por algo más que por el resultado. Con esto no intento justificar una posible derrota, ni mucho menos, solo trato de darle un punto de realidad. El Getafe le puede ganar perfectamente al Valencia CF pero pasa que en este partido habrá cosas más importantes que el resultado y conviene analizarlas. Voy a intentar explicarme poco a poco. Después de todo lo que le ha pasado a este equipo en los últimos meses, y cuando digo equipo digo entrenador y futbolistas, encuentro muy interesante la reunión que ayer tuvieron los capitanes con Kondogbia y lo que le dijeron. A Jaume y Gayà se les sumaron Paulista y Soler, porque son dos futbolistas que Gracia quiere arrastrar al núcleo duro del vestuario dado que la situación requiere de líderes, y ellos dos han demostrado que están dispuestos a ejercer como tal. Pues bien, Jaume, Gayà, Soler y Paulista le dijeron a Kondogbia que le necesitan. Así sin más.

En lo que a Kondogbia significa todo lo que no sea que se reincorpore al entrenamiento podrá ser considerado como una desfachatez porque una cosa es que te mienta Anil y otra que tus compañeros te pidan ayuda y tú te rías de ellos, pero donde veo la luz es en otro punto. Repito que en lo que a Kondogbia respecta no concibo otra cosa que el regreso al trabajo como si se hubiese recuperado de las molestias de talón, pero esta historia tiene un fondo que me interesa más. Hay voluntad de sacar el equipo adelante, no se están dejando llevar. Son conscientes de que si lo hacen, si se dejan llevar, el equipo puede estar en problemas muy serios en apenas unos meses. Y a esto precisamente me refería con lo de no juzgar al equipo únicamente por el resultado, porque creo que hay algo más importante. El Valencia no tiene equipo para estar en Champions pero tampoco para coquetear con el descenso, y tal y como está en estos momentos puede perder perfectamente con el Getafe a pesar de jugar bien, o muy bien, por lo tanto, y dado que ya no es tiempo de palabras si no de hechos, le voy a dar más valor a qué hagan los jugadores, me importa que de verdad sean intensos y estén concentrados los noventa minutos. Si ganan al Getafe después de hacer el ganso en la primera parte, seguiré preocupado. El Valencia es un equipo que está muy malito y su problema no se soluciona con una victoria, se soluciona con vestuario maduro y consciente de lo que lleva entre manos, y con un entrenador que tenga una actitud positiva, y deje de lanzar mensajes derrotistas a sus futbolistas y a los aficionados. Venga Javi, ¡a por todas!

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.