Javi Gracia: "Tenemos nuestras armas y las tenemos que explotar "

La intención de Javi Gracia es centrarse única y exclusivamente en el partido ante el Getafe pero ha sorteado las preguntas sobre Kondogbia en la rueda de prensa previa a este importante compromiso de este domingo a las 21:00. "Vengo con ninguna intención que no sea hablar del partido del Getafe, que es lo que nos interesa y en lo que debemos estar centrados. Es cierto que ha habido una comida pero ya te digo, todo este tiempo que estamos cuerpo técnico y la gente que trabaja en la ciudad deportiva estamos muy focalizados en el partido y me gustaría hablar de ello".

Se refiere a la comida con Anil Murthy y Corona esta semana. El técnico recibió una llamada la pasada semana en la que el presidente le aseguró que el centrocampista. ¿Ha tenido alguna comunicación diferente en los últimos días? Esta es su respuesta: "No me interesa hablar sobre eso, no me ayuda en nada a mí, es un jugador que ha entrenado, ha hecho la sesión completa con el equipo y vamos a ver qué jugadores tenemos disponibles. Con respecto a lo que va a pasar, ya lo dije, no sé lo que va a pasar. Si es un jugador que entrena y está disponible contaremos con él como con los demás. No voy a hablar de hipótesis de futuro porque no sé lo que va a pasar".

"El jugador ha estado con las molestias que tenía, no le he explorado ni sé el alcance de la lesión, pero los médicos han sido claros, tenía un problema que le impidió entrenar y luego ha necesitado una fase readaptativa. Ya lleva algún día entrenando con el primer equipo y no hay nada diferente respecto a otros jugadores. No puedo contar mucho más, está entrenando con el equipo y pensamos en el partido de mañana", ha explicado sobre la evolución que han tenido las molestias del jugador.

Respecto al partido, el entrenador revela que ve buen ambiente en el vestuario y al equipo muy responsabilizado con la situación después de tres derrotas seguidas: "Los veo con mucha ilusión, hace una semana veía muy bien al equipo por el nivel de trabajo y el ambiente que se respira. Es cierto que las derroras todavía nos responsabilizan más, nos enfrentamos a un rival exigente porque viene haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Tenemos nuestras armas y nuestras posibilidades y las tenemos que explotar al máximo, estamos trabajando para competir bien, para dominar el partido".