«Si se pudiera ir a Mestalla no se habrían atrevido a hacer algunas cosas»

Hoy habla Carles pero uno no sabe si está ante el poeta urbano Charly Efe. Como buen rapero, es un torrente de palabras, dispara sin parar y sin descanso. Las ideas fluyen a borbotones de su cabeza pero todas tienen un denominador común: Carles adora al Valencia CF. Su abuelo, a quien le contaba los partidos cuando de mayor quedó ciego, le inculcó ese sentimiento para siempre

Pregunta: ¿Quién es Carles Sanchis?

Respuesta: En el ámbito cultural de València un escritor desde hace veinte años que promovió las primeras 'jam sesions' de poemas y escritos en sitios como El Asesino o el Bésame mucho, y después me metí en la música y soy un rapero que hace poesía urbana, Charly Efe, y hablo de temas de la calle, de política, de la metáfora de la vida. He tenido una carrera musical que, algunos creerán que no he tenido el éxito que podía haber tenido, pero para yo estoy muy contento de ella, me ha llevado a muchos sitios, he conocido a mucha gente. Tengo más de diez maquetas, cuatro discos, 350 conciertos y ahí estoy, luchando cada día por mantener mi nombre. Ahora me he montado un grupo de rock y de rap, es rap pero con rockeros, que se llama poetas puestos...

—No haré la pregunta...

—No, mejor. (risas). Y ahí estamos, luchando. Ahora vamos a sacar un disco con Maldito Records, lo tendremos en cuatro o cinco meses. La pandemia me ha venido mal porque hemos dejado de hacer bolos como Charly Efe, pero nos ha venido bien para la creación de canciones, para preparar este disco y hacer borrón y cuenta nueva, y volcarme en otro proyecto.

—¿A quién le estoy preguntando, a Carles Sanchis o a Charly Efe?

—Hoy a Carles Sanchis. Si me ves en un bareto viendo un concierto de los Marea, ese día estaré transformado en Charly Efe. Por cierto, te vi hace años en un concierto, en el Rockejat de Torrent.

—¡Hay tiempo para todo! Pero además de la música, su otra gran pasión es el Valencia. ¿Lo manifiesta en sus conciertos?

—Sí, siempre. Estoy afiliado al Valencia CF desde que nací. Mis primeros recuerdos son viendo el fútbol con mi abuelo, partidos en la VHF, que era la segunda cadena en España, y un partido ante el Nantes, un equipo francés, imagínate. Y recuerdo que mi abuelo, que entonces ya estaba ciego porque tenía cataratas, me decía que le contara cómo iba el partido.

—Y se los contaba claro.

—¡Claro! Yo era pequeño pero me acuerdo de Penev, Fernando... Yo vengo de una generación que tardó veinte años en ver ganar al Valencia CF, porque yo soy del 79. Ese año se ganó la Copa y al siguiente la Recopa, pero yo tenía un año... Por eso te digo que fueron años de muchas decepciones. Me acuerdo de ir con un amigo de mi padre que era árbitro a los partidos en segunda división. Era árbitro de tercera división, y en esa época con el cartón de árbitro entrabas gratis, y como era amigo de mi padre, me iba con él. El 4-0 contra el Logroñés... Esos son mis primeros recuerdos. Luego lo que te decía de mi abuelo del partido contra el Nantes, que en el partido de vuelta ganamos 3-1...

—¿Le narraba el partido a su abuelo porque estaba ciego?

—A ver, en mi familia hemos sido muy de radio. Se escuchaba Supergarcía por la noche, los domingos por la tarde la jornada de fútbol... Javier Ares el Tour y La Vuelta a España. En mi familia ha habido mucha cultura de radio de mucho deporte, y yo le narraba los partidos, recuerdo que decía 'abuelo, acaba de marcar Mijatovic, abuelo, nos ha empatado el Nantes'.

—¿Y qué hacía su abuelo?

—Pues lo seguía con atención, pero recuerdo que ya estaba muy malito el pobre. Mi abuelo fue el taxista de Luis Casanova, y siempre me ha contado una anécdota que nunca la olvidaré. En un partido de la Recopa que se jugó en Barcelona, mi abuelo fue al partido con un camión y una señera de València, y resulta que como pensaban que era una bandera catalana los encerraron en una comisaría hasta horas antes del partido. Y tuvo que ir Luis Casanova a la comisaría para que los dejaran salir. Creían que era una bandera anticonstitucional.

—Queda claro que Luis Casanova quería mucho a su abuelo.

—Fue mi abuelo quien me inculcó el cariño por el Valencia CF, porque mi padre no es muy futbolero, él es crítico de cine, Vicent Sanchis, que ha escrito en el Levante-EMV. A él no le apasiona el fútbol como a mí.

—¿Que le cantaría al Valencia CF?

—A ver, la canción que se canta mucho en Mestalla de 'Te quiero, equipo bronco y copero' la metí yo. Es una versión de una canción de Andrés Calamaro. Recuerdo un lunes en el bar Anacleto, que nos juntábamos la gente de Gol Gran, y se la propuse a Chema, le gustó y la metieron. Ya son veinte años cantando esa canción, «Valencia, equipo bronco y copero, te quiero, te quiero, campeón». Es una adaptación. ¿Una canción para el Valencia CF de ahora? Tendría que pensarla pero vamos, una que diga que estamos en el pozo.

—¿Estamos en el pozo?

—Sí, seguro, como institución estamos en el pozo. Se nota que se han cansado del juguete, ahora somos su juguete roto. Esto se ha demostrado con otros como el del Málaga o incluso el Piterman. Esto es un negocio, al principio te venden la burra, hacen cuatro o cinco fichajes pero después, se cansan, o cuando tienen pérdidas acaban abandonando al juguete. Lo que me han demostrado con esta planificación es eso, algo que funcionaba como era lo de Marcelino y Mateu Alemany, cargárselo, traer un entrenador novato que venga al Valencia CF a hacer las prácticas, no querer cambiar la deriva a la que va el club... porque podrían haber fichado un director deportivo en verano, o un director general, pero no. Está Corona, pero lo que ha hecho no ha servido para nada y ahí está el ejemplo de Yangel Herrera, que era un fichaje tras una labor de scouting de todo un año, dice que falta un medio centro defensivo, pero si después no hay ni tres millones de euros para fichar a Capoue... ¿por dónde han llegado los goles? La mitad por el pasillo del centro.

—El mercado de fichajes de esta temporada como metáfora de la poca ilusión que parece tener el máximo accionista en el Valencia CF...

—Exacto. Cuando alguien está involucrado se nota. Por ejemplo, cuando llegó la mala racha con Marcelino, si no es por Mateu a lo mejor se lo habrían carado, pero se notaba que confiaban en los profesionales. Yo he puesto a este señor, y este señor me ha llevado a Champions y me ha hecho ganar una Copa, se notaba que delegaban en él, pero ahora ¿quién está ahí? ¿quién hace esa función? Anil Murthy no desde luego, quiere hacer muchas cosas pero no hace nada, ni cierra un fichaje, miente, tira a las peñas de Mestalla... ¡todo lo hace mal! No hay nada que puedas decir que lo han hecho bien, bueno, alguna, pero son cosas muy pequeñas.

—Están perdiendo a la afición.

—Yo creo que la tienen perdida desde hace muchos años.

—No recuerdo un desapego y una tristeza como la actual.

—Sí, hablas con la gente y parece que no tengan fuerzas. Antes de venir a la entrevista he estado con un amigo mío que se llama Iván, que siempre ha sido muy valencianista, y me decía 'no sigo ya al Valencia CF Carles'. Para mí consumir prensa y radio del Valencia CF es una cultura, una forma de vivir, si el Valencia CF pierde estoy triste todo el día, y mi pareja me lo nota. Hay gente a la que el fútbol pasa por su vida de pasada, si gana bien, están ahí, pero somos para quienes el Valencia CF es nuestra vida. Vosotros mismos, en Superdeporte, todos los días tenéis que pensar en el Valencia CF... Vivir el Valencia CF diaria y constantemente es una forma de vida, y se la están cargando. Y ellos pasarán y nosotros quedaremos, pero ¿dónde van a dejar el club? Lo que han hecho es una negligencia, porque has vendido a los cinco o seis mejores jugadores que tienes, has quedado noveno y el fútbol no son matemáticas, pero lo más normal es que sufras y su ya te costaba ganar partidos, ahora te costar más. Ese punto de calidad que te podían Ferran o Rodrigo, ¿ahora quién te la da?

—Puedes vender mucho y al mismo tiempo hacer un buen equipo, el problema es que ha habido incapacidad para hacerlo y además se niegan a tener un profesional cuando se ha demostrado que con alguien profesional la gestión es mejor.

—Claro, este verano han podido cambiar eso y tampoco han querido. Yo creo que se lo están dejando. Lo que pienso es que se están preparando para una liquidación, creo que es el último año, quieren reducir un poco la deuda porque la deuda bancaria sí se está pagando, pero quieren vender lo que puedan, dejar una situación en la que no haya mucha deuda y vender al mejor postor. Es la sensación que da desde fuera. Es que ni dos fichajes... Hay clubes que han fichado jugadores que dices, ¿este por qué no podría estar en el Valencia CF? Quieras que no, un jugador prefiere antes el Valencia CF que otros equipos más pequeños. Un ejemplo: Alcácer, ahora el Villarreal tiene un buen proyecto, pero las pasadas navidades le dices a Alcácer qué prefieres el Valencia o el Villarreal y elige volver. Se moría por volver...

—Así es, se moría por volver.

—Al final podemos estar dos años malos y sufriendo, pero un jugador prefiere antes el Valencia CF que otros equipos como el Granada...

—Enfoca a lo deportivo pero la crisis que genera Meriton tiene que ver más con la tristeza que ha generado en los aficionados.

—Y la suerte que tienen es que no se puede ir a Mestalla. Si no... uf. Si se pudiera ir a Mestalla no se habrían atrevido a hacer algunas de las que han hecho como vender a tantos y no fichar a nadie, porque el primer día en Mestalla la bronca habría sido monumental.

—No se trata de llamar a la gente a las armas, porque la violencia hay que rechazarla siempre, pero ahora sería sano que el valencianismo pudiera dar su opinión en Mestalla.

—Pues si, pero claro, con esto del Covid... Pero bueno, el valencianismo se está movilizando, aparecen colectivos, las Peñas se han posicionado en contra con aquel comunicado, los medios de comunicación estáis apretando. Yo creo que sí hay un movimiento social para tratar de salvar al Valencia CF. Y la pequeña ilusión esa de que vale, la última semana a ver si fichamos a alguien... y que luego no fichen a nadie, es la estocada final. Pero lo hacen porque saben que en Mestalla no les va a pasar factura.

—Ahora su gran ilusión es que se vaya Meriton del Valencia CF...

—Hombre, eso me haría más ilusión que volver a clasificarnos para competición europea. Si acaba el año, quedamos el doce y me dicen que esta gente se va, para mí sería una temporada salvada. Ahora, ¿quién vendría después? Porque se está hablando de empresarios de València... Es que tenemos tan mala suerte que nos compra un tipo con dinero y nos está llevando a la ruina, pero hay casos en el fútbol de propietarios que tienen un año malo y llega y pone dinero, el Chelsea, el PSG, el City... Se nota que quieren hacer el equipo grande. A nosotros nos ha tocado uno que parece que se los esté llevando, porque aunque haya puesto doscientos millones, si cuando se vaya vende el club por doscientos... ¿y todo lo que ha ganado durante seis años vendiendo o traspasando jugadores? Lo leí en Superdeporte, 112 operaciones en seis años, eso no se sostiene. Entre entradas y salidas son más de quince operaciones cada temporada. Eso huele. Ahora está lo de Nuno y el Wolves, qué casualidad que está Mendes haciendo operaciones gordas de jugadores portugueses. Huele a que es como una sociedad de compra venta de jugadores y si un año nos metemos en Champions paseo el 'palmito' y tal pero al final, cuando venda el Valencia CF... ¿y todo lo que ha ganado por el camino? Hay quien dice, es que los ha puesto, los ha puesto, pero si ahora vende el Valencia CF por 150 millones, y puso 200... ¿tu crees que no ha ganado Mendes 50 millones en seis años?

—Yo Lim no lo sé, pero Mendes seguro que ha ganado dinero porque se dedica a eso.

—Yo creo que sí. Lim a València no vino a intercambiar naranjas, si vino es por algo. Que le gusta el fútbol, bien, no lo niego, igual vio que el Valencia CF había estado en dos finales de Champions, y diría, pues me lo quedo, pero tengo claro que a la larga su plan no era perder dinero en una ciudad perdida de España, creo yo. Pensaría, vamos a arrancar fuerte, vamos a fichar jugadores, el primer año nos metemos en Champions, todo era ilusión, pero al cabo de los años, compraventa de jugadores, aquí manejo, pongo a quien quiero...

—¿Y qué se puede hacer?

—Pues eso, protestar, dar caña desde todos los sitios y cuando abran Mestalla protestar. Cuando lo abran yo voy a ir a criticar, y si tengo que estar en la puerta cero, allí estaré. Todo lo que se pueda hacer sin violencia, pero es necesario hacer presión. Eso sí, no podemos fallar con el próximo al que se venda el club. No podemos estar igual que ahora dentro de unos años y con otro máximo accionista. Yo creo que el club no puede estar pasando de mano en mano, cuantas más partes haya mejor.

—Estamos ante una encrucijada.

—Ahora mismo sí, y el plano deportivo es muy importante, porque si el equipo bajara a segunda, ¿qué pasaría? ¿cuánto costaría? Si en un año hemos bajado de 190 millones de presupuesto a 80, y ahora hacemos una mala temporada y bajamos... ¿a cuánto bajará el presupuesto? El Zaragoza lleva diez años en segunda división y no es de los más poderosos de la categoría.

—¿Pero de verdad estás pensando en la segunda división?

—Sinceramente, veo un equipo muy joven. Somos el equipo más joven de primera división. Si nos metemos ahí en la jornada quince o dieciséis con Eibar o Valladolid que están más acostumbrados a bailar en el fango... El Valencia CF tiene un equipito para quedar entre el doce y el dieciséis. Ya ni se puede acercar a la Real Sociedad y al Granada, que está ganando partidos, se nota que ha hecho un bloque, tiene buen equipo, y al Getafe qué decirte, es un equipo que lleva años sabiendo a lo que juega. Ni podemos acercarnos a ellos.

—¿Cometió el mismo error que yo de alegrarse de que el Madrid perdiera contra el Cádiz y luego pensaó... uf, casi mejor que no sume puntos el Cádiz?

—Me alegré porque por defecto de fábrica yo me alegro siempre de que gane el pequeño, aunque el Valencia CF se juegue la Champions con el Madrid o el Barça, si el Cádiz o el Rayo le gana a esos equipos, para mí es una victoria. Vale, ese punto a lo mejor era importante, pero ¿cuántos puntos hemos tirado por el camino? Es lo que decía el otro día, cuando terminó el Valencia CF estaba muy enfadado y dije que entre los cuatro o cinco partidos que no compareces y los regales, los empates tontos y los partidos contra equipos que tienen más calidad que tú y estás peleando pero al final se te van porque tienen jugadores que nosotros ahora no tenemos, ¿qué te queda en el Valencia CF? Guedes, cuando está, Maxi... Konbdogbia no quiere jugar, Soler, Gayà. Te quedan siete jugadores de primer nivel, es que no tenemos más. ¿Qué hay detrás de Maxi? Gameiro que ha hecho media temporada buena, Sobrino, Vallejo... Estos jugadores en otro Valencia CF no jugarían, no estarían ni en plantilla. Hay que ser sincero. Es que el otro día se lo decía a un amigo que es del Levante UD. El Valencia CF no tiene un Campaña o un Morales. Les ganamos 4-2, pero no tenemos un Campaña organizando el centro del campo, ¿lo tiene el Levante UD y el Valencia CF? Ya veremos cómo termina la temporada, pero clar...

—La gestión del Levante es como un puñetazo en los morros al valencianismo.

—Y ahora está remodelando el estadio, les han dejado el dinero sin problemas porque los bancos saben que es un club más o menos saneado que está haciendo las cosas bien. A veces voy al campo del Levante UD con mis amigos del Comando Charly Sheen, que somos amigos y a veces me invitan, y como me gusta el fútbol a veces voy y veo que la gente va ilusionada al estadio del Levante UD, tienen sentido y orgullo de pertenencia. Y eso antes no era así, eran del Atlético de Madrid, del Barcelona, antes te regalaban las entradas e ibas al estadio, te hablo de cuando el estadio tenía las gradas de cemento, en segunda b o segunda, pero ahora la gente va con ilusión, si se mantienen bien, si no se mantienen pues siguen ahí, porque bajaron a segunda y el estadio seguía lleno.

—Y eso no pasa en el Valencia CF...

—Eso lo echo de menos en el Valencia CF, mucho. Los aficionados lo tenemos, pero la directiva no, se lo está cargando. La gente como nosotros seguiremos con ese sentido de pertenencia, consumiendo valencianismo todos los días, pero ellos no, ellos lo han perdido, están alejando a la gente del club.

—Pero sabe qué pasa, es muy difícil que entiendan o tengan un sentimiento de pertenencia tan fuerte, nosotros lo sabemos pero porque lo tenemos de toda la vida...

—No creo que lo entiendan jamás. Pero lo primero que me pregunto, ¿saben de fútbol? Anil Murthy es un diplomático, pero ¿sabe de fútbol? ¿Cuándo vio el primer partido de fútbol? No manejan el idioma del fútbol, ni en las negociaciones... son pequeñas cosas que están alejando a la masa social del club. Ojo, muchos nos vamos a quedar porque tenemos una edad, hemos mamado valencianismo y nos vamos a quedar...

—Ya no nos da tiempo a desertar del Valencia CF...

—Pues claro. ¿Tú crees sinceramente que si haces un equipo para quedar del trece al dieciséis Mestalla se llenará? Pues habrá 25.000 o 30.00 personas... Se notará que faltará la ilusión. Yo insisto en que a estos los está salvando el Covid porque con Mestalla lleno Anil Murthy ya no estaría en València.

—Yo he hablado con gente que ha sufrido las broncas de Mestalla, y te dicen que duelen mucho.

—He estado en muchas broncas.

—Habrá estado en todas... (risas)

—Hombre, yo soy de la vieja grada de general de pie. Pero cuando las cosas no van bien, no van bien, yo he protestado contra todos, Tuzón, Roig, Cortés, Ortí, Llorente, Soler...

—El otro día decía Paco Lluís que él va a Mestalla a pitar, y que él ha protestado contra todos, pero es que eso tiene un punto sano.

—Yo creo que sí, porque eso es la exigencia. Tú mismo te pones tu propio nivel de exigencia, y estamos acostumbrados a ver un Valencia CF grande. La primera época de mi vida el Valencia CF no ganaba títulos pero quedaba cuarto o quinto, y le ganabas al Barça o al Madrid y hacías la temporada. Después llegaron los años gloriosos. Cuando pasó todo eso llegaron otros años, con jugadores buenos pero sin ganar Ligas, eso sí, siempre Champions y una Copa cada ocho o nueve año. Lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a ver buenos jugadores y a quedar ahí, entonces si de repente un año quedas el diez pues pitada, si no te metías en Europa, pues pitada.

—La hermana de Parejo al despedirse del valencianismo, admitió que la exigencia de Mestalla hizo mejor jugador a Parejo.

—Está clarísimo.

—Eso de la exigencia Meriton ni lo entienden ni lo saben digerir.

—¿Y este año que exigencia tenemos si Soler dice que el club no nos puede pedir que nos metamos en Europa Leaague? ¿Cómo podemos ponernos un objetivo tan bajo? ¿Eso qué es? ¿Qué club se va a encontrar las próximas personas que vengan y se lo queden? ¿Un equipo que queda el quince en la Liga? Que el Atlético de Madrid tardó dos años en volver a primera división y ocho en volver a clasificarse para la UEFA, que el Zaragoza lleva diez años en segunda.

—¿Le da miedo eso?

—Este año un poco sí. Hay un equipo tan joven que si nos metemos ahí abajo será difícil salir. No creo que tengamos una de las tres peores plantillas de la Liga, pero te puede pasar.

—¿Es verdad que logró que en un concierto el público le cantara algo a Nuno?

—Sí, fue hace seis años, en Málaga. Tenía un concierto en Málaga, el Valencia CF perdió, era un partido de Champions y Nuno se empeñó en poner a Rafa Mir siendo muy joven en un partido de Champions, era todo una locura, y esa semana fue lo de Nuno vete ya, Nuno vete ya, y al final las personas que había en el concierto lo cantaron.

—Ya que estamos, ¿sería capaz de improvisar un rap para el Valencia?

—¿Del Valencia?

—O de lo que quiera.

—Con estos ojos llenos de prisión y mugre, tuve que inventar la luz, de tanto oscurecerme, el placer del desencanto, el Senna por mis sienes, hace tanto que lamento, hace tanto que no vienes, si existes bebes, si me dejas me odias, alejado par siempre de sus putas vidas sobrias, tuve que ponerme un ritmo para que te rompa, soy un genio pero me dejan fuera de la obra, 'game over', renacimiento y guerras púnicas, me siento más que lleno lejos de su hábitat, no dejo la noche porque me hace falta, soy preso de los extremos porque no me atan.

—No doy crédito, ¿cómo lo hacen?

—Practica y verás...