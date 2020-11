Carlos Soler: "Claro que podemos ganar al Madrid"

Carlos Soler asume la responsabilidad de jugar de Parejo, carga con el peso de ser uno de los nuevos capitanes y empieza a dar pasos al frente como demostró en el penalti al Getafe. Ama al Valencia y solo piensa en fútbol. Como él dice, «el campo marcará hacia donde va el club». El '8' atendió la llamada de SUPER a pocas horas del partido contra el Real Madrid. Esta es la entrevista:

—Dice Paulista que te gasta bromas diciéndote que tienes más edad de la que pone en el DNI por la experiencia que demuestras.

—Sí es verdad, (sonríe) es que parece que lleve mucho tiempo en el primer equipo. Ya son casi cinco años y la verdad es que estoy bastante a gusto, me siento mayor dentro de lo que cabe porque tengo 23 camino de los 24 en enero, pero sí que es verdad que han pasado muchísimas cosas en el club en estos años, hemos vivido muchísimos cambios, muchas cosas diferentes y al final eso te hace madurar. Luego también la posición en el campo, todos los entrenadores que he tenido. Todo eso te hace madurar. Gabi (Paulista) no se equivoca porque parece que tenga unos años más.

—¿Esa carga de responsabilidad pesa o motiva más todavía para un chico de la casa como tu?

—Siempre me ha gustado tener la responsabilidad, es cierto que cuando subí al primer equipo nada más llegar era una situación complicada, pero ahí no era uno de los pesos pesados ni mucho menos y esa responsabilidad no caía sobre mí. Si había un mal partido la responsabilidad le caía a otros. Sí que es verdad que este año con las bajas que ha habido y al no haber incorporaciones me quedo como el segundo o tercero con más partidos con el club ahora mismo en la plantilla. Es una responsabilidad grande porque es el equipo de tu ciudad, todo el mundo te conoce y siempre vas a estar en el punto de mira, pero a mí me gusta esa responsabilidad y espero que nos vaya todo bien.

—Contra el Getafe no era fácil y asumes la responsabilidad de lanzar el penalti en el minuto cien. ¿Qué pasaba por tu cabeza?

—Recuerdo que el día de antes en el entrenamiento Chema Sanz me dijo,mañana va a haber un penalti, lo vas a tirar y los vas a meter. Había tirado penaltis en tandas, pero nunca en liga porque el tirador era Dani (Parejo) los últimos años, se dio la oportunidad, fueron cinco o seis minutos que tuve el balón en las manos porque estaban ahí peleándose todo el mundo. Lo hablaba como un amigo. Tenía como un ángel en un hombro y el demonio en el otro. El demonio me decía 'ostras, cuidado que si lo fallas perdemos y ya no hay más tiempo para empatar', pero luego miraba al ángel y me decía: 'Pero si estás entrenando penaltis todos los viernes y sábados y salen la mayoría de veces bien... ¿Por qué no lo vas a meter?' Era la lucha interna que tenía. Al final lo tiré como lo practico y pudimos empatar.

—Lo tiraste a lo Mendieta. ¿eso se entrena? ¿Te has fijado en él para lanzar así?

—Eso se estrena, sí. Es un penalti que cada vez se está viendo más en el mundo del fútbol. Yo antes solo lo recordaba de Mendieta, es un penalti que he visto en vídeos porque en 2001, 2002 yo tenía cinco años y no me fijaba en eso. Ahora se está viendo mucho. Cada vez hay más jugadores que los tiran así. En Laliga Ocampos, Oyarzabal... de hecho con Oyarzabal practicábamos los penaltis así cuando estábamos en la Sub-21. Él los sigue tirando así y es de locos porque no ha fallado ninguno. Luego en otras ligas está Bruno Fernandes, Jorginho del Chelsea... me fijo en cómo hacer la carrera, cómo mirar al portero, cuánto aguantan. Es un penalti que llevo practicando desde juveniles, pero es que no había tenido la posibilidad de tirar y ahora la tuve, cogí el balón y lo tiré así.

—Ese gesto tuyo del penalti demuestra un paso al frente en el equipo. ¿Sientes que el Valencia te necesita más que nunca?

—Se han ido muchísimos compañeros que eran importantes en el equipo y al no venir nadie nos hemos quedado unos cuantos que ya llevamos unos años en el club y sí que es verdad que tengo que dar un paso al frente. Cada año la afición te va a pedir mucho más. Se nota que van pasando los años y no te vale lo que hacías el primer año porque ya no eres ese chaval que llega y con tres o cuatro detalles que hagas animas los partidos, ahora hay que hacer bastantes cosas más y ser más regular y en eso estoy, intentándolo y ojalá que sea así.

—Todos los años has dado pasos adelante en tu carrera, pero ¿sientes que este es el salto más importante?

—En otros años he estado en una posición diferente, este año he cambiado al doble pivote, es cierto que en la Academia pocas veces he jugado con doble pivote, pero he jugado por dentro la mayoría de veces, así que es una posición nueva, pero no. Necesitaba entrenamientos ahí, partidos ahí, confianza ahí y creo que este año, entre las bajas y que somos menos efectivos en el centro del campo, me toca jugar ahí. El entrenador piensa que puedo rendir y yo intento dar todo lo que tengo en el campo y creo que eso se ve.

—Decía Javi Gracia después del Getafe que cada vez vamos a ver a un mejor Soler jugando de '8'.

—Necesito partidos, necesito entrenamientos porque al final no es solo jugar partidos en esa posición, es importante entrenar ahí con todo el trabajo táctico que hacemos, las basculaciones, cuando un mediocentro entra, cuando el otro se tiene que quedar más atrás, cuando el lateral sube y tienes que tapar su zona.. son muchas cosas que entrenando se van cogiendo y yo necesitaba eso. Lo estoy haciendo. Estoy jugando de doble pivote, llevo tres partidos y para mí es importante porque los dos meses anteriores fueron muy difíciles para mí. No es fácil de repente jugar tres partidos enteros seguidos después de estar casi un mes entero en casa, me tocó coger la forma, mucho sacrificio, pero me encuentro bien.

—¿Sientes más esa responsabilidad jugando como organizador del equipo?

—La responsabilidad está siempre, pero sí es verdad que en zona de banda tenía menos influencia en el juego. De hecho, se nota en los datos que veo al final de los partidos que me pasa el cuerpo técnico. Se nota en la participación, en los pases, en los duelos... en el centro del campo es donde se mueve todo en un partido de fútbol y si antes en un partido tocaba veintipocos balones, pues ahora si tenemos el manejo de balón igual son 50, 60 ó 70. Cambia mucho, hay más influencia, toco más balón y es cierto que en la zona central un error se nota más. El carril central si te lo pillan desprevenido es donde está la portería y es más fácil que te hagan gol... pero la responsabilidad la tomo como un reto. No me quiero echar piedras sobre mi tejado, quiero trabajar y estoy cómodo en el campo, estoy bien.

—Otro paso adelante tuyo dentro del equipo es la capitanía. ¿Qué supone para ti?

—Ser capitán, no el primero porque es José (Gayà), luego está Jaume y nos hemos unido Gabi (Paulista) y yo que somos los más veteranos dentro del equipo, para mí es increíble. Es increíble estar en ese día a día con los capitanes con esas charlas que siempre hay que tener en un equipo para trasladar cosas al grupo, es algo que es nuevo para mí, es acostumbrarse y es ir cogiendo más peso todavía. Estoy muy contento por haber sido elegido uno de los capitanes y ojalá algún día pueda llevar el brazalete que no es solo eso. Llevar el brazalete significa muchas más cosas como están demostrando José (Gayà) y Jaume todos los días y por eso digo que para mí es un honor.

—Hablas de charlas, de reuniones de capitanes. Has tenido una con los embajadores Arias, Tendillo y Bossio. Te vi hablando con Ricardo. ¿Qué mensaje te trasladó?

—A Arias lo conozco desde que tenía nueve años, fui a su campus connueve años en el Puig o Puçol era, siempre que nos vemos nos saludamos y nos contamos un poco que tal nos va todo. Vinieron para darnos ánimos, a decirnos que están con nosotros, ellos saben perfectamente lo que es el Valencia, han pasado por situaciones complicadas también dentro del club

y nos han transmitido que no estamos solos, que están con nosotros y que vayamos para arriba y que la imagen del Getafe es la que debemos dar como mínimo.

—A pesar de tu juventud, ya las has vivido de todos los colores en el Valencia. ¿Es quizás este el momento más delicado?

—Ya tengo bastante experiencia en cosas que pasan en el club y que ojalá no hubieran pasado, pero que al final también han sido un aprendizaje para mí. Ya me lo decía las personas cercanas, sobre todo mi representantes, que iba a haber momentos difíciles en la carrera, que no todo iba a ser un camino de rosas y de hecho desde el principio se demostró que no iba a ser así. Cuando entré en el primer equipo fue un momento difícil también, pero entré con esa liberación de venir de fuera y estaba libre de cabeza, venía de jugar bien en el filial y el primer equipo estaba en puestos complicados. Al final un chaval joven que entra suele tener las de ganar. ¡Tampoco me quiero quitar méritos! Pero sí que es verdad que esta temporada han habido situaciones que a ninguno le gustaría que pasaran, pero son así, han pasado y ya se ha hablado demasiado. Nosotros los jugadores ya hemos hablado con el entrenador, con la gente de dentro del club y nos queremos centrar en el fútbol porque el campo al final es lo que va a marcar hacia donde va el club y lo contenta que esté la afición. Al final si llegan victorias todo va a estar más tranquilo y calmado y ojalá lleguen pronto para calmar todo.

—En Elche dijiste que 'O lo damos todo o no nos da'.

—Quería decir que en esa primera parte contra el Elche teníamos un plan marcado y no nos salió bien, nos ganaron todas las disputas, los segundos balones... a partir de ahí si no ganas eso, en todo lo demás te van a ganar. Si lo básico no lo haces el Elche, que es un recién ascendido que supuestamente tienes que estar por encima de él, pues en la primera parte te gana 2-0 y merecidamente. Simplemente quería decir que dando la imagen de la segunda parte de Elche y del otro día contra el Getafe sí que nos va dar y vamos a conseguir victorias. Contra el Getafe borramos aquella primera parte, lo analizamos y lo mejoramos y ojalá esa sea la línea a seguir.

—Y ahora el Madrid. ¿Se puede ganar al Madrid?

—Sí, claro que se puede. El Madrid es un grandísimo equipo, siempre está en la pelea de los títulos y es un equipo que te va a poner las cosas difíciles porque tiene muy buenos jugadores, pero creo que el Valencia siempre le pone las cosas difíciles al Madrid, se ha demostrado en los últimos años, que no hemos conseguido la victoria en muchas ocasiones, pero en alguna lo hemos conseguido y les ha costado muchísimo ganarnos. Vamos a ir a pelear los tres puntos.

—¿Cómo se le gana al Madrid?

—Ellos tienen jugadores que aún teniendo un mal día en general pueden decidirte en una ocasión o dos el partido y lo que tenemos que hacer es repetir esa imagen de intensidad, agresividad, de estar todos juntos, de pelear como el día del Getafe desde la base de ser un equipo, ir todos a una, tener las cosas claras de cuándo hay que atacar y cuándo no. A final no te voy a dar todas la claves porque al final si esta entrevista la ve 'Zizu'... El Madrid es un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles, pero jugamos en casa y porque creo que con estos tres puntos el año se puede ver muy diferente.

—Lástima que Mestalla no pueda ser un infierno para ellos.

—Sí, se está notando que todos los equipos en casa han perdido el calor de su afición y para nosotros Mestalla era y es muy importante. La cosa se está complicado otra vez, pero ojalá puedan volver al campo lo antes posible para animarnos. El año pasado hicimos un gran año en casa y ojalá que vengan pronto.

—En el césped te las veras por dentro con los Casemiro, Kroos, Valverde, Modric... Tienen mucho potencial en el centro del campo. ¿Puede estar la clave ahí?

—Sí, ellos cuando han jugado contra nosotros bastantes veces lo han hecho con cuatro mediocentros. Han metido a Casemiro, Modric, Kroos, Isco e incluso Valverde alguna vez y Benzema arriba. Ellos tienen muchas variantes, muchos jugadores de nivel tanto en el once como en el banquillo que te pueden arreglar el partido en cualquier momento, pero estamos preparando bien el partido como la semana pasada y estoy notando intensidad en los entrenamientos, pero donde hay que enseñarlo y ofrecerlo es en el campo el domingo.

—No se te da nada mal el Madrid. Llevas dos goles. Toca el tercero.

—í, marque un gol en el Bernabéu, otro en Mestalla, siempre es bonito marcar a rivales grandes, pero queda en anécdota porque ahora lo importante son esos tres puntos, la tabla está bastante apretada y es un poco irreal, pero ojalá ganemos para subir posiciones en la tabla y que no se vea al equipo de mitad para abajo de la tabla que creo que eso también influye un poco en la gente sobre todo.

—¿Se puede confiar en este equipo joven que tiene el Valencia? ¿Crees que puede ser un Valencia que vaya de menos a más?

—Sí claro, yo entiendo que a la afición le cueste un poquito más confiar porque han habido muchas bajas y ninguna incorporación, por esa parte, entiendo al aficionado que esté frustrado y que piense que nos van a ir mal las cosas. Yo por ese lado lo entiendo, pero también me gustaría si ven esta entrevista decirles que ojalá estén con nosotros porque somos un equipo joven, que es verdad que llevamos ocho jornadas y todos desearíamos llevar más puntos, pero la situación es la que es y les pido que estén con nosotros y nos apoyen. Nos vamos a dejar todo en el campo, somos un equipo que tenemos que ir mejorando poco a poco, cuanto antes mejor, somos los primeros que queremos tener más puntos, pero les diría que confíen en nosotros.

—¿Hablar ahora de objetivos es imposible?

—A nivel colectivo se habla mucho, al míster le acribillan a preguntas sobre el objetivo. Quiero que quede claro que yo alguna vez he dicho que no sería realista marcarse un objetivo, lo que quiero decir es que somos una plantilla joven, ha habido muchos cambios, tenemos que habituarnos poco a poco y no hay que ponerse ningún techo. Todo el mundo querría estar en la Europa League y en la Champions League, todos... a todos los del equipo les gustaría estar jugando en Europa. No nos tenemos que marcar ningún techo, pero tampoco marcarnos un objetivo claro de estar en Champions o Europa League. Cada domingo hay que ir con ambición al encuentro, intentar conseguir los tres puntos y creo que ganando dos o tres partidos, que es la vitamina que todo el mundo quiere: ganar partidos, se van a ir viendo mejor las cosas y vamos a ser más optimistas.

—Imagino que para ti será un orgullo que sigan saliendo jugadores del filial como ahora Yunus, al que me han dicho que le ayudas mucho.

—Que salgan jugadores de la Academia es fruto del buen trabajo que se ha hecho y que se está haciendo y estoy muy contento por los chicos que suben y que entrenan con nosotros. Se les van viendo cosas. Yo ahora que soy un poquito más mayor y más veterano me fijo más en los chavales, les intento ayudar en todo lo que puedo y si necesitan cualquier cosa me tienen ahí. Yunus es un chico que siempre está con la sonrisa en la cara. ¡De hecho a veces debería estar más serio! Hay momentos en los que hay que estar serios y se ríe... (Ríe) Es un chico muy joven que tiene que crecer, aprender, el míster le está dando confianza y él tiene que trabajar y olvidarse de todo lo que se diga fuera de si renovación o que si tal. Tiene que jugar y crecer que tiene 17 años todavía. Tiene que crecer muchísimo y creo que lo puede hacer.

—Hablas desde la madurez. Cómo ha cambiado tu vida en dos o tres años, porque hasta hace nada eras tú el que estabas ahí abajo.

—Es un poco ley de vida. Al final yo estaba como ellos, subía con el primer equipo y recuerdo que me avisaban por la tarde. Son cosas que hacen ilusión, para ellos un entrenamiento con nosotros es lo máximo porque me ha pasado a mí. Y tiene que ser así, un entrenamiento con el primer equipo tiene que ser lo máximo para un chaval que está en el juvenil o en el filial y la gente que está subiendo se lo está tomando así. Entrenar con el primer equipo no es moco de pavo. Lo están aprovechando y ojalá que salgan muchos jugadores más.

—Ya acabo. ¿Te atreves con una porra del partido?

—¡Ganar! Ojalá sea un 1-0 con portería a cero, pero todo lo que sea ganar es lo más importante. Esos tres puntos serían muy buenos para nosotros y para toda la gente del Valencia

—¿Si hay penalti en el minuto cien te atreves otra vez?

—Obviamente sí, claro que sí.



