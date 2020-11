El desafío de Hugo con Benzema

Hugo Guillamón crece y coge protagonismo en el Valencia al mismo tiempo que acumula partidos en la élite. El joven central, titular el pasado fin de semana contra el Getafe junto a Gabriel Paulista, tiene un reto importante esta noche en Mestalla. El de l'Eliana se enfrenta al futbolista que más le ha impresionado y más le ha costado cubrir durante su corta pero prometedora carrera deportiva: Karim Benzema. Hugo marcó al delantero del Real Madrid el pasado 18 de junio en Valdebebas en la reanudación de LaLiga. Cinco meses después, Guillamón volverá a verse las caras con el francés. Esta vez, renovado, blindado, convertido en jugador del primer equipo a todos los efectos y con el poso acumulado que empiezan a darle los minutos en primera división y su explosión en la selección española sub-21. Hugo está preparado para su gran desafío.

Guillamón no esconde que Karim es el futbolista que más le ha hecho sudar dentro del campo. Así lo reconocía este verano en una entrevista en Superdeporte. «Te diría que Karim Benzema, jugué contra él en Valdebebas y es top mundial... siempre tienes que estar muy atento, porque a la que te despistes te la lía, te hace un gol, te hace una jugada que es asistencia. Benzema es uno de los mejores del mundo», asentía. El francés impuso su calidad aquella noche en la segunda parte con dos goles y una asistencia a Marco Asensio. Demasiado para el frágil Valencia de Albert Celades. Pese a la derrota 3-0, Hugo hizo gala frente a un rival como el Madrid de su amplio abanico de condiciones. Tranquilo y sereno, comenzó con criterio el juego y nunca perdió la cara a los delanteros blancos. No se le quedó grande el partido. Al contrario. Cumplió y salió todavía más reforzado de Valdebebas. El duelo con Benzema lo hizo mejor. Aquella noche se dio cuenta de la necesidad de estar al 100% concentrado para no ser penalizado en cualquier error. Hugo entendió más que nunca la exigencia de jugar al máximo nivel. «En Primera es todo mucho más rápido, tienes que pensar más rápido, tienes menos tiempo, tienes que estar metido al cien por cien. Quizá en Segunda B te puedes permitir un fallo, pero en Primera, a la que tienes un fallo, te castigan».

Hugo tomó nota de su experiencia con Benzema, no ha parado de dar pasos adelantes durante los últimos meses y llega al Valencia-Madrid convertido en central titular de Javi Gracia por delante de Eliaquim Mangala y a la espera del lesionado Diakhaby. Contra el Getafe rindió a buen nivel a pesar de la dureza del rival. Salió airoso de su examen contra Bordalás y ahora quiere hacer lo mismo frente al Madrid de su viejo amigo Benzema.