"Ha habido un momento que lo tiraba Wass, pero al final he decidido tirarlo yo"

Carlos Soler fue el protagonista goleador de la gran victoria del Valencia con tres de los cuatro goles. El medio ha firmado un triplete histórico y ha sido el encargado de hablar tras el partido.



Tres goles de penalti contra el Madrid.

"Al final es verdad que el primero me lo ha adivinado, por suerte he podido repetir, ha habido un momento de dudas a ver si lo tiraba yo, pero al final lo he decidido tirar y meterlo me ha dado confianza para los demás. Es una victoria importante, nos la merecíamos ya, creo que hemos estado muy sólidos, muy firmes, el Madrid no ha tenido ocasiones muy claras y nos vamos con tres puntos y a preparar lo que viene, pero no hemos hecho nada, hemos ganado tres puntos que necesitábamos y estamos en la buena línea"

¿Cómo decides repetir el penalti por el mismo sitio y buscar esas posiciones en los lanzamientos?

"La semana pasada ya me tocó tirarlo y lo tiré así, es verdad que en el primero me ha ganado la partida, se dicen muchas cosas detrás de los rivales del Madrid, que dicen que ya te conoce, párate, quédate en el medio, al final hay que jugar con eso... es cierto que me lo ha parado, luego al repetirlo ha habido un momento que lo tiraba Wass, pero al final hemos decidido tirarlo yo, porque ensayo y me sale en los entrenamientos, luego he tenido la confianza de tirarlo, he aguantado hasta que veo que el portero se vence, pero Courtois me ha aguantado muchísimo, es muy grande y si no lo tiras muy ajustado te lo toca, pero han entrado y muy contento"

El Valencia necesitaba esta victoria.

"Es un victoria vital, la merecíamos, es verdad que el partido del Villarreal fuimos regulares pero no puntuamos, la derrota contra el Elche la primera parte fue mala, no habíamos sido regulares excepto el partido contra el Getafe que merecimos algo más y los tres puntos son muy importantes, subimos posiciones, pero ahora hay que mirar hacia adelante y seguir"

¿Qué decía el árbitro cuando iba al VAR?

"Yo estaba más pendiente de coger el balón y concentrarme en el penalti, Courtois ya había visto el penaltí de la semana pasada, el árbitro ha idoa ver la jugada, pero no me he fijado en las jugadas, pero si los ha pitado seguro que serán"