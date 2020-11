Facu: "Trabajo cada día para debutar en el primer equipo"

El central uruguayo del Valencia CF Facu González ha mostrado su alegría por la renovación de contrato que firmó el lunes y que lo vincula a la entidad de Mestalla hasta el próximo 30 de junio de 2023. El joven defensa del Mestalla de solo 17 años, uno de los defensas de su generación con más proyección de Europa, habló en declaraciones al club de lo agradecido que está al Valencia por la oportunidad que le brinda, de los consejos que le está dando Javi Gracia cuando sube a entrenar y de su deseo de debutar en el primer equipo. Estas son sus palabras:

RENOVACIÓN

"Estoy muy contento, estoy muy ilusionado, es una oportunidad que me da el Valencia y hay que aprovecharla. Estoy demostrando lo que hago en el campo y espero crecer lo máximo posible, de momento he empezado bien. Estar en un club así me da mucha alegría. Mi familia está muy contenta, me dicen que tengo que tener la cabeza bien asentada, que tener los pies en la tierra y seguir trabajando como hasta ahora. No nos lo esperábamos, vamos paso a paso y si vienen cosas mejores, mejor, pero nosotros vamos paso a paso".

JAVI GRACIA

"Me da muchos consejos de la posición que tengo, me ayuda mucho y estoy muy contento de que me dé esta oportunidad. Entrenar con ellos es otro ritmo, eres el joven y quieres estar a su nivel, pero estoy cómodo y aprovechando mi oportunidad. Siempre he sido alto, pero hay que acostumbrarse al cuerpo de ellos".

DEBUT PRIMER EQUIPO

"Debutar en el primer equipo es mi objetivo, exacto. Siempre desde pequeño se sueña con llegar a la élite y estoy trabajando para ello cada día".

SU PERFIL

"Soy un jugador con corpulencia, que tiene buen físico, buena salida de balón sobre todo y el juego aéreo que con la altura que tengo se me da bien. Siempre he jugado en corto, pero también estoy dando pasos largos porque a veces hay que decidir y arriesgar"

SU VIDA

"Nací en Uruguay, me vine a Barcelona con cuatro años, estuve en el club de mi pueblo, el Vistalegre, de ahí me fui al Espanyol donde estuve ocho años y esta es mi segunda temporada en el Valencia".

EL MESTALLA

"Las sensaciones son buenas, el resultado no se dan, pero van a llegar si seguimos jugando y trabajando como hasta ahora. Llegarán. Kevin (Sibille) es un jugador muy intenso y es cómodo jugar a su lado. El míster nos dice que tengamos paciencia, que los resultados van a llegar, el ansia de ganar la tenemos todos, si no ganamos estamos jodidos, pero tenemos que saber que estamos trabajando bien para que lleguen los resultados. Tenemos muchas ganas e ilusión y el talento se demuestra cada partido"

GANAR AL IBIZA

"Tenemos que hacer del Puchades un fortín, conseguir los primeros +3 y si puede ser con la portería a cero, mejor".