Guerra por Musah

¿Estados Unidos presumiendo de fichaje y la FA inglesa sin mover ficha con un talentazo que era suyo hasta hace dos semanas? Estaba claro que era una bomba. Sports Illustrated, NBC Sports, GOAL, CBS Sports... Canales especializados, revistas de enorme prestigio y todo tipo de cadenas han puesto el foco sobre Yunus Musah. El caso del valencianista es noticia, naturalmente. Un chaval con una historia diferente, jugando como titular en el Valencia, con 17 años, dejando momentos brillantes, desparramando frescura; lo llama Estados Unidos, acepta la llamada y aparca su recorrido en las categorías inferiores de Inglaterra, que no es cualquier selección. Lo que para unos desprende aroma a maniobra de éxito, para otros huele a error, a fuga de talento. El conflicto internacional ha terminado explotando.

USA siente que ha tomado ventaja a la hora de decantar la decisión de Musah. Todo ha sido buen rollo estos días, aunque prefieren ser prudentes, elegantes. El jugador todavía tiene margen para decidir, con la posibilidad, incluso, de activar la nacionalidad italiana. Lo que es seguro es que ya ha dado un paso en favor de los yanquis, que le han dado tratamiento de estrella. Con un despliegue similar ya consiguieron convencer-retener a Sergiño Dest, lateral del Barça, a quien Países Bajos trató de reclutar tras su irrupción en el Ajax. Los neerlandeses llegaron tarde. USA también le ha ganado la mano a Chile por Sebastián Soto. El caso de Musah es distinto porque Inglaterra ha contado con el valencianista desde Sub-15 (cuando tenía 14 años) y ha sido capitán con los Tres Leones, aunque no ha llegado a jugar ningún gran campeonato. Musah tiene personalidad y su gente tiene las ideas claras a la hora de tomar decisiones. Lo demostraron cuando apostaron por el Valencia en lugar de por el Arsenal, donde sentían que el plan no estaba tan claro para llegar a la élite. La calidad del proyecto vuelve a ser clave y marca la línea para los ingleses: si ya cambió la Premier por LaLiga, puede dejar Inglaterra para defender a Estados Unidos.

La 'guerra' se hace pública

El rendimiento de Musah en los amistosos ante Gales y Panamá no ha pasado inadvertido. El lunes por la noche, después del partido ante los panameños el conflicto Estados Unidos-Inglaterra vivió su segundo episodio público. «No he leído ninguno de los comentarios –de Southgate– pero estamos muy contento con el rendimiento de Yunus. La concentración ha ido bien y el grupo lo ha integrado perfecto», aseguró Gregg Berhalter. El seleccionador cree que el valencianista puede decantarse por USA porque el extra que puede suponer para su desarrollo. A pesar del interés –renovado– de los ingleses, Berhalter confía en el trabajo que llevan haciendo, han hecho y van a hacer. Por su parte, Southgate ha declarado que espera convencer a Yunus para que se reincorpore con Inglaterra.

«Lo que le he dicho a Musah es lo que les explico a los futbolistas de su categoría, que queremos crear un contexto para ellos, en el que quieran estar, en el que confíen y piensen que es bueno para su desarrollo», insistió Berhalter. Ese sería el caso de Yunus. El jugador tiene unos meses de margen, hasta mayo, para pensarlo. El siguiente partido con Estados Unidos sí será definitivo tras sumar dos internacionalidades. «Parece que nos ve como una vía para seguir creciendo, jugando con un buen grupo de jóvenes. Estamos aquí para resolver cualquier duda, pero al final, serán él y su familia quienes decidan», insistió el míster.



Musah, quédate

Giovanni Reyna (18 años, Dortmund), uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial, debutante con USA en esta ventana, también le dio cariño. El objetivo quedó claro: insistir en que Musah va a ser importante dentro del un equipo –muy joven– que pretende ser importante durante la próxima década. El vestuario interpretó una especie de «Musah, quédate». Reyna recordó algún enfrentamiento con Yunus en juveniles: «Siempre fue un buen futbolista. Lo que quiero decir es que hay una razón por la que juega en el Valencia todas las semanas. Yo diría que es un gran jugador, uno de los mejores 2002 del mundo». Sobre la selección, Reyna le aconsejó sentimiento y corazón. Hasta primavera van a haber muchas preguntas sobre Musah. Southgate asegura que todavía tiene esperanzas de traerle de regreso a Inglaterra. «Sé que John McDermott (director técnico asistente de la FA, Football Association) ha hablado con la familia y saben cuál es nuestra posición», dijo Southgate. El seleccionador hablo de proceso, paso a paso.

La FA refuerza su interés

«Queremos lograr ese equilibrio correcto, no solo empujarlo hacia arriba, hasta la absoluta, más rápido de lo que creemos que es correcto porque también tenemos otros chicos en el sistema. No queremos prometer cosas que podamos no cumplir», explicó Southgate. Esa diferencia, natural por el número de jugadores en la posición –interior o bandas– puede ser determinante. «Sólo tenemos que asegurarnos de que el niño y la familia sepan que creemos que es un buen jugador, que está en una buena trayectoria», insistió antes de reforzar la posición de Inglaterra: «Lo estamos siguiendo. Ha estado con nosotros en los últimos meses y nos gustaría mucho que su futuro estuviera con nosotros».