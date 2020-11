La odisea de Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán ha vivido un final de parón de selecciones trepidante. El lateral 'groguet' participó y marcó en la goleada histórica de Ecuador a Colombia (6-1) clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente afrontó una vuelta a casa de lo más extraña. El defensor 'groguet' perdió su pasaporte y por un momento corrió el riesgo de no poder regresar a tiempo a España para jugar contra el Real Madrid.

Hola a todos??

Quiero hacer un llamamiento para que me ayuden a recuperar las 3 maletas de color negro y el pasaporte que perdí ayer en Carapungo (Quito).



Agradecería de todo corazón que si las encuentran envíen un email a: pervis@433media.com.



Agradecimientos de antemano ???? pic.twitter.com/XQuRYdAPu5 — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020

Tras finalizar el choque en el Estadio Rodrigo Paz abandonó por su cuenta la concentración para visitar a su familia tal y como desveló la SER. En dicha travesía, la camioneta que lo transportaba perdió las tres maletas del futbolista y en una de ellas estaba su pasaporte, necesario para poder volar de vuelta a Vila-real. Cuando Pervis se dio cuenta de que no tenía sus pertenencias, no dudó en pedir ayuda a la población local. «Hola a todos. Quiero hacer un llamamiento para que me ayuden a recuperar las tres maletas de color negro y el pasaporte que perdí ayer en Carapungo (Quito)», escribió el 'groguet' a media mañana. «Agradecería de todo corazón que si las encuentran envíen un mail a...» añadió.



Tras pedir la ayuda desesperado y ya pensando en la posibilidad de que estas finalmente no aparecieran, Pervis tenía que ir rápidamente al consulado español para solicitar la documentación que le acreditara para subirse al avión; el ecuatoriano también tiene la nacionalidad española. El objetivo era cruzar el charco esa misma tarde para llegar a casa por la noche e incorporarse a las órdenes de Unai Emery este mismo jueves. El partido contra los hombres de Zidane está previsto para el sábado a las 16:15 horas.

Mensaje de agradecimiento

Pervis no tuvo que tramitar su nuevo visado como estaba previsto. «Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte», compartió el lateral adjuntando a su mensaje una fotografía con un grupo de hinchas locales que le habían ayudado. «Que Dios les bendiga», añadía con un corazón y un emoticono de unas manos agradeciendo el gesto.



Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte. ??????



Que DIOS les bendiga. pic.twitter.com/OB5HUICiAi — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020 Y contra todo pronóstico finalmente aparecieron las maletas y. «Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte», compartió el lateral adjuntando a su mensaje una fotografía con un grupo de hinchas locales que le habían ayudado. «Que Dios les bendiga», añadía con un corazón y un emoticono de unas manos agradeciendo el gesto.

A las órdenes de Emery

El español parece ser el elegido por Emery, pero Pervis no tira la toalla e incluso se ha ofrecido para jugar de extremo si hace falta y en esa demarcación puede ayudar al equipo. «No tengo problemas para jugar en el puesto que me ponga el entrenador, me siento cien por cien seguro a pesar de los pocos días de entrenamientos en equipo, pero tratamos de acoplarnos lo más rápido posible», dijo durante este parón sobre la posibilidad de jugar más adelantado.

Estupiñán vuelve como un tiro. Tras una nueva llamada para representar los colores de 'Tricolor', vuelve la competencia más sana con Pedraza por un puesto en el lateral zurdo.y en esa demarcación puede ayudar al equipo. «No tengo problemas para jugar en el puesto que me ponga el entrenador, me siento cien por cien seguro a pesar de los pocos días de entrenamientos en equipo, pero tratamos de acoplarnos lo más rápido posible», dijo durante este parón sobre la posibilidad de jugar más adelantado.

Por lo pronto, Estupiñán tiene dos días para reintegrarse con el resto de la plantilla y preparar el duelo contra el Real Madrid. En juego estará mantener esa segunda posición en solitario de la tabla y acercarse a la Real Sociedad (que es líder con solo dos puntos más). El cuadro blanco visitará La Cerámica en cuarta posición, con cuatro puntos menos que los amarillos y después del mal partido en Mestalla en el que perdieron (4-1).



Al equipo de Zidane le pesa la falta de regularidad tanto en la competición doméstica como en la Champions League y visitará a los 'groguets' con la mirada puesta de reojo en el partido próximo contra el Inter; ante los italianos se juegan seguir con vida en Europa.