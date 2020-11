Ricardo Arias inspira a Hugo Guillamón

30 de octubre de 2019. 'Libre', el libro autobiográfico de Ricardo Arias ,escrito por el periodista Fran Guaita, se presenta en el palco vip de Mestalla con la presencia de algunas de las más importantes leyendas del club como, por ejemplo, su ídolo Pepe Claramunt. Ese mismo día, a veinte kilómetros de allí, en L'Eliana, un padre y un hijo valencianistas de corazón, comentan tranquilamente en el sofá de casa el estreno de la publicación. Son Hugo y Joaquín Guillamón. "Las veces que me has hablado de Arias, pero ¿tan bueno era, papá?", pregunta Hugo. "Ya lo creo, Hugo, no hay mejor espejo en el que mirarse. Hay que aprender de él, siempre te lo he dicho, es una referencia a seguir, por el tipo de juego que tenía por ser un central atípico como tú, por el tipo de persona que es y porque es una persona de club", dice el padre. Hugo asiente con la cabeza. "Habrá que leerse el libro, papá", añade. Ahí se quedó la conversación. Hasta esta semana.

Joaquín aprovechó la marcha de Hugo con la selección española Sub-21 para comprar el libro en secreto. Era un regalo. Hugo llegó el miércoles de la concentración de la Rojita y allí le estaba esperando su padre para felicitarle por el partido contra Israel y para regalarle el libro en persona. «Es tuyo. Ahora solo falta que te lo firme», le dijo el padre. "Ojalá, papá", contestó. A Hugo le hacía mucha ilusión la firma de Arias, aunque le daba vergüenza dar el primer paso. Supedeporte ha hecho posible posible el deseo de Guillamón y reunió al mito y al joven canterano.



Su primera conversación

El encuentro tuvo lugar en la ciudad deportiva de Paterna por estricto protocolo sanitario. En el Antonio Puchades. Allí donde Hugo crecía en el Mestalla mirando de reojo al palco donde estaba Arias. Los dos habían coincidido, pero nunca habían entablado una conversación. Este jueves se produjo el primer encuentro. Arias lo saludó, lo conoció, le aconsejó como si fuera su hijo, le firmó el libro y, por su puesto, le dedicó unas palabras que jamás olvidará y que por encima de todo le dan más fuerza para seguir creciendo en el Valencia como jugador y persona. "Para Hugo Guillamón, vivo ejemplo de amor y lealtad al Valencia CF. Por muchos años, alegrías y éxitos. Tu amigo, Ricardo Arias. 4". Un auténtico 'chute' de emoción y motivación para el joven central del Valencia. Hugo ya está deseoso por devorar la novela de un mito llamado Arias. Ricardo es el camino.

"Es muy parecido a mí"

SUPER tuvo la oportunidad de hablar con Arias en medio de la emoción de Hugo por la dedicatoria. Ricardo sabía que este gesto significaba mucho para el chaval y se volcó. Como siempre hace con todo lo que tiene que ver con el Valencia. El club es su vida y siente la obligación moral de apoyar a los más jóvenes. Especialmente a un perfil de futbolista que, como asegura el propio Ricardo, "es muy parecido a mí". "Me alegra que se haya interesado en el libro y ojalá mi historia pueda servirle de ayuda. Mi consejo ha sido que respete lo que está haciendo, que respete al Valencia y que disfrute jugando y algo muy importante, que siga siendo él en el campo y que siga confiando en su fútbol. Es importante también que no se deje llevar por los entornos del fútbol que ya sabemos cómo son. Lo veo un chico centrado, serio, que le importa lo que está haciendo y eso es importante", explica.



"Podría jugar de líbero"

Arias se declara un enamorado de la personalidad que está mostrando Hugo en el campo desde que irrumpió en el primer equipo. "Lo mejor que tiene Hugo es la personalidad que está demostrando dentro del campo y que le permite jugar así con esa calma y tranquilidad que demuestra y que nunca le hace estar nervioso". Futbolísticamente, le recuerda al perfil de central que él fue. Sus condiciones técnicas y su sentido de pertenencia motiva todavía más a Ricardo para apoyarle y ayudarle en todo lo que necesite. "Es un jugador que podría jugar de líbero y que es muy parecido a mí en ese sentido. Además, es un futbolista que ha salido de la casa y eso siempre es un plus. Entre todos tenemos que apoyarlo".

Carrete, Ayala, Mascherano

Lo que no le gusta a Arias es que se etiquete a Hugo como un central bajito. Ricardo sale al corte con contundencia. Como en su etapa de jugador. "¿Bajito? Creo que está por 1,80, ¿no? Y yo mido 1,82... que es casi lo mismo. Si parece más pequeño es porque ahora los centrales son más altos. Mira Carrete, Ayala o Mascherano. Lo importante es que vaya al choque y a la disputa como hay que ir. Lo importante no es la altura, es la forma con la que ves el fútbol desde la azotea y Hugo tiene una visión de juego y un criterio con el balón que en mi opinión es su mejor arma". Ya había 'flechazo' entre ellos. Desde el jueves todavía más. Leer, conocer y aprender de Arias, lo hará mejor.

