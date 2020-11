Geoffrey Kondogbia no es bienvenido en Mestalla

Geoffrey Kondogbia regresa el sábado a Mestalla después de su polémica salida del Valencia CF, que se produjo una vez cerrado el mercado de fichajes y consciente de su importancia en los planes de Javi Gracia. El centroafricano volverá a pisar el césped del viejo coliseo pero esta vez será defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid por la que tanto se mojó, desoyendo incluso los gritos de socorro de los capitanes.

El centrocampista tiene rol de suplente en el equipo rojiblanco casi un mes después de su llegada al Metropolitano. Solo ha disputado 18 minutos ante el Cádiz y 6 frente al Barcelona. Sin embargo, las casualidades del destino han querido que este fin de semana tenga todas las papeletas para salir en el once titular del Cholo Simeone por primera vez en la temporada. Las bajas en el centro del campo, unido al desgaste físico de los compañeros que jugaron contra el Lokomotiv de Moscú y su 'descanso' obligado en Champions League le abren la puerta del once titular en Mestalla.

Simeone apenas pudo entrenar este jueves con siete futbolistas que no fueron titulares en el partido ante el Lokomotiv, en el que el Atlético no pudo pasar del empate a cero y se complica la clasificación en la Champions, a la espera del Bayern de Múnich en el Wanda. Tiene un problema en el centro del campo y Kondogbia tiene toda la pinta de que va a ser la solución. Para eso mismo lo fichó poniendo todo el empeño y forzando al jugador a negarse a entrenar con el Valencia CF. Lucas Torreira de momento es baja. El uruguayo dio positivo por Covid en un PCR a su regreso de la selección y sigue aislado a la espera de nuevas pruebas. Además, tampoco está disponible el lesionado Héctor Herrera. El mexicano regresó de su selección con una lesión de grado II del tercio proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo y no llega a tiempo a Mestalla.



La ausencia de Kondogbia en Liga de Campeones -no está inscrito al ser un fichaje cerrado en el plazo extra de LaLiga- dejó esta semana el centro del campo del Atlético bajo mínimos. El Cholo se vio obligado a apostar contra los rusos por la pareja Koke Resurrección-Saúl Ñíguez. Solo hay dos días de recuperación por delante antes del partido del sábado y la lógica del del técnico invita a pensar que refrescará el equipo con un Kondogbia que está descansado y puede darle al doble pivote más energía para que el Atlético no baje su nivel competitivo. Koke y Saúl arrastran muchos minutos y uno de los dos podría tener un respiro.

No habrá aficionados en Mestalla para hacérselo saber, pero en cualquier caso no va a ser bien recibido Geoffrey Kondogbia después de haber dejado literalmente tirados en plena competición al Valencia y a Javi Gracia, que habían apostado muy fuerte por él y lo habían convertido en uno de los capitanes del equipo en esta nueva etapa.