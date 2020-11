¡Os recibimos con alegría!

Que se lo hagan mirar en el Ayuntamiento de València porque pasarse toda la semana cacareando que le van a pedir a la Generalitat que no le prorrogue la ATE al Valencia CF y luego llegar al viernes y anunciar a bombo y platillo una decisión importante sobre el Valencia CF para que se planten el señor Ribó y su vice Sandra Gómez a hacerse los enfadados diciendo en rueda de prensa lo que llevan toda la semana piando ante de cada micrófono que les han plantado en los morros empieza a oler. Tanto huele, que teniendo toda la razón del mundo como la tienen, es inevitable pensar que más que buscar el bien común de los ciudadanos buscan el rédito personal. Ya hay que ser torpe para tener las mejores cartas y ponerte tan pesado que parezca que tienes otras intenciones que no sean lo mejor para la ciudad. Aquí quién lo está haciendo mal es el Valencia CF y eso no se discute porque no cumple con aquello que se comprometió -hay que tener la cara dura y ser desahogado para ello, y me refiero a Lim- , pero el papelito de la pareja es tremendo. Os anuncio que os voy a anunciar lo que llevamos toda la semana anunciando, y que como alcalde y vicealcaldesa vuestros que somos, os debemos una explicación, y esa explicación os la vamos a dar. Dicho lo anterior, en el asunto del ATE la clave está en que si el Valencia CF no hace la reparcelación la haga el ayuntamiento porque espantaría a los cada vez más interesados en comprar las parcelas a menor precio de lo que al Valencia le falta por pagar de la hipoteca aprovechando la actual debilidad del club y el ruido político que siempre va a favor de corriente. Alguno dice estar interesado en las acciones cuando en realidad solo le interesa hacer pisos, y hasta aquí puedo leer. El club dice que tiene ofertas serias por las parcelas y que las estudia.

