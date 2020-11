«Cuanto más conozco a Meriton, más me alegro de ser valenciano»

Ya no hace chistes del Valencia CF porque todos le salen denunciables, que es una buena manera de definir la situación actual del club. De hecho, «si ahora haces un chiste sobre el Valencia CF y no es denunciable es porque escondes algo», añade. Su mujer todavía no se ha acostumbrado a que el Valencia CF le afecte tanto en lo personal... y él tampoco. Prometió una entrevista seria y ha hecho lo que ha podido...



Se ha comprometido a hacer una entrevista seria.

-Sí, sí. Te voy a responder con toda la seriedad que pueda, no me lo voy a tomar a cachondeo.



-Nos lo tenemos que tomar en serio los dos, porque admito que si usted se ríe, me hace reír...

-Pues no te voy a engañar, estoy un poco asustado con haber venido a hacer la entrevista.



-¿Por qué?

-Porque todo se malinterpreta hoy en día, y para mí el Valencia CF es un tema muy serio, que me ha dado muchas alegrías y muchas penas a nivel personal y a nivel de aficionado, y me da un poco de miedo. Además, hace año y medio prometí no volver a hablar del Valencia CF en público.



-¿Por qué lo prometió?

—Porque hubo una situación que me afectó tanto que me arrastró a nivel profesional, y decidí que tenía que dejar de hablar de fútbol.



-Se lo prometió a si mismo...

-A mí y a la agencia que me lleva, que me pegó un toque y me dijo no hagas ni digas nada porque tú lo dices de corazón, pero...



-¿Y entonces qué hace aquí?

-Pues hablando contigo porque creo que toca.



-Sin duda toca. Hagamos una cosa seria, que la situación lo requiere.

-Sí, sí, he leído todas las entrevistas estas y sigo escuchando todo.



-Recuerdo la primera entrevista que le hice, hace ya unos años, fue por aquel vídeo tan chulo sobre Peter Lim. Le dije que aquel vídeo, que el humor, había ayudado a superar el proceso de venta... ¡Qué ingenuo!

-Ahora habría que hacer otro. El miedo que me da es que cada vez que se me ocurre un chiste es denunciable, si te soy sincero. Le he dado muchas vueltas, tengo un guión escrito sobre la situación actual del Valencia CF, pero es verdad que hay ciertos chistes que...



-Entiendo perfectamente que alguien haga un video de ese tipo y sea denunciable... Es lógico, porque no es más que un reflejo de la nefasta gestión del actual Valencia.

-Lo has resumido: nefasta gestión. Yo diferencio mucho, desde hace tiempo, Meriton del Valencia.



-De hecho, aquí estamos más para hablar de Meriton que del Valencia.

-Todo el que quiere al Valencia CF es muy consciente de que la gestión no es buena, y yo que me muevo por toda España, veo que esto no solo ha unido al valencianismo, la gente que no es valencianista ha pasado de decirnos que somos los del 'vete ya' a decirnos pobrecitos.







-Pero ahora no estamos hablando de resultados, ha estallado todo porque nos hemos visto en lo peor, y lo peor no es porque no haya plantilla para llegar a UEFA, es por la mentalidad. Se vio en los primeros partidos, era mentalidad de 'estamos hundidos en la mierda'. Y la mentalidad es mucho más importante que cualquier otra cosa. Estamos hartos de ver equipos que física y anímicamente tiran... Mira el Getafe, no tiene un gran equipo pero van y saben a lo que juegan.



-Pero ya estamos entrando en terreno de Javi Gracia, no de Meriton.

-Y de plantilla, esto también es mentalidad de la plantilla. Pero claro, como no te ayudan... Si tu jefe te humilla, engaña y te miente, porque para mí es diferente, porque mentir es una vez, dos veces con lo mismo es ya engañar. Y claro, dejas de confiar. ¿Qué harías tú? A veces hay que ponerse en la mentalidad del futbolista, a veces los criticamos pero ellos también tienen mucho miedo. Ponte en esa mentalidad, que te pones en el campo y no crees en ti, sabes que todo lo que pueda salirte mal te lo van a criticar, estás hundido.



-A ver, el futbolista ve diariamente la mala gestión.

-Y hay mucho que agradecerles a ciertos jugadores valencianos.



-Claro, ahora vamos a contarle nosotros a Gayà cómo es Meriton...

-Ellos saben lo que es gestionar bien y gestionar mal. Hay mucho que agradecerles, a él, a Carlos...



-Claro, porque viéndolo de primera mano han dicho, 'señores, a tirar del carro todos'. Eso tiene valor.

-Sí lo han hecho, sí. Y lo han hecho porque sienten el escudo, y eso lo tenemos que agradecer. Ellos lo van a sacar adelante. No creo que bajemos a segunda.



-Raúl, por el amor de Dios...

-¿No lo has creído en ningún momento?



-Pues la verdad es que sí.

-¡Como todos!



-Eso de perder un viernes en Elche y hasta el domingo de la otra semana no jugar contra el Getafe pensando que el siguiente rival era el Real Madrid... Uf, fue muy duro.

-Y luego el campo del Alavés que no se nos da bien... Veías el calendario y decías 'no nos va a llegar'. Con el Getafe lo importante no fue el resultado, fue la mentalidad del equipo y el saber hacer. Y también veo lógico que Gracia haya tenido sus dudas. Entiendo que diga 'yo no quiero ser el que baje a segunda a este equipo, porque no me lo van a perdonar en la vida'. Gracia es un tío de fútbol que sabe lo que es el Valencia CF, el que no sabe lo que es el Valencia CF es el que manda, que es el máximo accionista.



-En una entrevista dedicada a altos ejecutivos de empresas, Anil dijo '¿os imagináis poner 200 millones y no tomar las decisiones'?

-Eso lo veo lógico, pero lo que no puedo entender, siendo un líder, es que haga algunas cosas que ha hecho. No me imagino que al frente de alguno de los hospitales que tiene ponga a dirigir a alguien que solo entiende de hockey hierba, porque tú quieres lo mejor para tus empresas.



-Pero, cuando Lim ha tomado las decisiones, el equipo no ha sido competitivo, cuando ha tenido otros que decidían por él, sí.

-Claro, y él metía su guindita, ha fichado a este o al otro. A ver, si te hace un buen equipo y luego te mete a Kiko Rivera por diez millones para jugar de lateral izquierdo pero el equipo funciona, a mi qué me importa lo que vale Kiko Rivera... El problema es cuando las cosas no van bien, porque ya miras si Kiko Rivera tiene los dientes bien o mal, si el Mangala sale a mear por la noche o no... y eso que la afición del Valencia CF cuando van mal los resultados pero el equipo se lo deja todo, lo perdona. Y ojo, que en la temporada de la Copa con Marcelino estuvimos muchísimos partidos sin ganar, empatando, pero veías que llegabas 25 veces a portería y metías uno, hay que tener memoria para todo.



-Y el equipo tenía un sello de entrenador. Eso es indiscutible.

-Sabía a lo que jugaba. Tuvimos muy mala suerte, yo estaba convencido que salíamos de ahí. Me acuerdo que hice un embrujo por redes sociales y que tú lo compartiste.



-¡Es verdad, ya no me acordaba!

-Y a partir de ahí ganamos 16 partidos seguidos...



-¡Y la Copa del Rey!

-Luego hice otro diciendo que íbamos a ganar la Copa Davis pero no pudo ser... (risas). Pero yo estaba convencido que era cuestión de mala suerte.



-El partido que perdimos con el Girona fue una locura.

-O el del gol ante el Huesca a última hora... El equipo no jugaba mal pero estaba en una buena senda. Se criticaba al equipo o a Marcelino, pero no como ahora, fue una racha larga pero la crítica era de otro tipo porque se veía proyecto. Se trataba de ver si alguien podía romper la mala racha. Hubo paciencia, y eso que desde dentro del club había voces que se querían cargar a Marcelino y quien lo aguantó fue Alemany.



-Peter Lim les dijo a Mateu y a Anil, 'si creéis que la solución es cambiar al entrenador lo cambiamos', y Mateu apostó por que siguiera Marcelino. Lim no dijo Marcelino sigue... pase lo que pase.

-Lo sé porque lo he vivido.



-No entiendo.

-Fue en la época en que hacía cositas con ellos y...



-Ah, vale, ya entiendo. Pues no diga nada.

-No tranquilo, sé hasta dónde puedo y no puedo decir con el máximo respeto para la gente que trabaja en el club. Incluso con Anil Murthy, porque conmigo personalmente no ha tenido un mal trato ni nada. Se tuvo paciencia con Marcelino, pero además, no lo tiraron porque tenían miedo de echarse a la afición encima. Entonces, el tema es, ¿ese cambio? Es un Breaking Bad. ¿Qué ha pasado con un tipo que tiene miedo de tirar a un entrenador que no ganaba partidos por lo que le diga la afición, para que meses después le dé igual todo, se cargue el proyecto y encima va a fastidiar? Este tío es un cachondo, Anil, como cuando se hace la foto de los Simpsons, la del Badulaque, y se la pone en el perfil de whasap yo no me lo tomé a mal porque lo poco que puedo conocer de él es que eso se lo toma a risa, y la verdad es que lo prefiero.



-Que haya algunas cosas que se tome a risa no es malo, pero ha cruzado alguna frontera que no debió.

-Que se tome a risa que se rían de su persona lo veo bien, pero hay cosas que no, es verdad lo que dices.



-Hasta puedo entender que te pongas nervioso y mandes callar a Mestalla, pero después te tienes que disculpar de manera sincera y tiene que ser muy evidente que admites el error, y eso no ha pasado.

-Lo que tenía que haber dicho en aquel momento era 'os pedí que os callarais para estar en el partido, si queréis me silbáis al final', con decir eso... Pero no, va con su orgullo.



-Y el aficionado le ha cogido la matrícula.

-Pero porque no han hablado en ningún momento con sinceridad. Igual es la mentalidad asiática, pero en ningún momento he visto a nadie de dentro decir a corazón abierto 'señores, este año estamos jodidos de pasta, veremos si podemos fichar y remontaremos a partir de la base de la cantera, hemos apostado por la cantera, vamos a pasar unos años de transición, os pedimos disculpas pero nosotros vinimos para cambiar el club y lo vamos a hacer'. Ya está. Habrá alguien que les dirá no sé qué y que os gastáis el dinero en Carleto... o en Correia, pero la gente lo entiende si se lo explicas. Si tratas a la gente desde tu ego, desde tu postura y cuando tu ego ofrece cheques que no puedes pagar...



-Correia tiene mucha mejor pinta como futbolista que Carleto...

-Tampoco es muy difícil.



-Oiga, que los ha nombrado usted.

-En SUPER tenéis que hacer una colección de cromos de futbolistas 'chop' del Valencia CF, con Aristizábal y gente que mole y la gente por friquismo lo compraría. (risas)



-Ha preguntado antes dónde estará el Breaking Bad de pasar de tener miedo de echar a Marcelino a reventarlo todo sin miedo alguno.

-Es por la serie de televisión...



-No la he visto.

-Yo te cuento. El protagonista es un tipo que es profesor de física y se convierte en un mafioso que asesina gente porque va a morir y quiere ganar dinero para dejarles un futuro mejor a sus hijos, que al final no les deja nada. El que no la haya visto...



-Spoilers made in Raúl Antón.

-Ese personaje lleva un proceso y una transición en el que vas entendiendo porqué llega a lo que llega, pero en el caso del Valencia nos hemos perdido algo. Puede ser por los ataques que ha recibido Lim como persona o su hija, pero en la sociedad actual tienes que estar preparado para eso por desgracia.







-No sé qué nos hemos perdido pero sé que cargarse el proyecto que ganó la Copa supuso un golpe duro porque caes en la cuenta de que a lo mejor lo que es bueno para el Valencia no es lo que le conviene a Peter Lim. Es perverso.

-Ahí nos tenemos que remontar a la Copa. No me gustó que Lim no bajara al vestuario a celebrar la Copa, es como si no fuera suya. Creo que desde aquí se le vendió a Peter Lim, la persona o las personas que fueran, que el éxito se lo adjudicaban todo a Mateu y a Marcelino y él dio un paso atrás y dijo, 'la próxima me la vais a decir a mi porque esto lo voy a montar yo'. Y fue cuando tira a Marcelino, que lo tira de manera muy inteligente, una vez que se acaba el mercado, que eso es lo peor para el proyecto deportivo. Pero es normal, lo tira con el mercado cerrado para que no se vayan los jugadores. Si tira a Marcelino unas semanas antes de que se cierre el mercado salen los jugadores y dicen 'señores, los pintores', o te dicen, 'perdona, me voy que tengo un bautizo'. Se habrían ido muchos.



-Es la primera vez que oigo eso.

-Es que no se habría quedado nadie. ¿No habías caído en eso? Para su objetivo me parece una decisión muy inteligente. Si lo tiras antes de que cierre el mercado se van a querer ir todos porque muchos ya han vivido 'ese Meriton'. Yo me pongo en el plano de un futbolista y me hubiera ido porque ya lo dijo Kondogbia, se cargaron un proyecto ganador. Había gente llorando en el vestuario cuando tiraron a Marcelino. Cuando consigues que los jugadores lloren por ti es porque los tienes muy enganchados.



-Marcelino a su manera consiguió que el vestuario estuviera de su lado. Un entrenador que no tenga el vestuario de su parte no tiene nada que hacer.

-Creían en él, igual que creían en Benítez. Habría alguno enfadado con él porque es normal, es un grupo de personas, eso pasa en todos los trabajos. Marcelino tenía a los cabecillas ganados. Cualquier entrenador bueno lo hace. Zidane no es un gran estratega pero sabe lo que tiene que tocar y ya está. Fue Rafa Benítez y los puteó y mira.



-Eso lo definió muy bien Carboni, dijo que Benítez en el Madrid fue 'demasiado profesor'.

-Claro, claro. Luego como jugador en un equipo como el Valencia CF tienes que tener un entrenador que sea referente para los futbolistas. Cuando estuvo Nuno no lo era, pero había otros referentes que bajaban al vestuario y decían, 'cuidado, esto es así y así'. ¿Ahora quién va a bajar al vestuario? ¿Anil les va a decir, 'oye, que soy el que os dijo que no había ERTE y luego sí lo hubo'? ¿Eso es serio? Anil salió con la cara del de los Simpsons, o acuchillando la tarta con el escudo del Valencia... No te lo tomas en serio.



-Desconocimiento absoluto de cómo funciona el fútbol.

-Lo más redondo que ha visto es la primera rebanada del pan Bimbo. Es que es imposible. Pero puedes saber lo que no es un equipo de fútbol, no pasa nada, puedes gestionar a un equipo de gente que lleve un equipo de fútbol, puedes hacerlo si eres un gran gestor de grupos, lo que no puedes hacer es gestionarlo tú directamente sin saber. Lo difícil es que te salga bien, vida mía. ¿Habías pensado que igual te salía? Párate a pensarlo. Es que... ¡Pon a mi madre a gestionar el Valencia CF!



-O a nosotros a gestionar una empresa farmacéutica en Singapur.

-Yo sería más inteligente, me llevaría la pasta del jefe y pondría a gente que de verdad trabaja, me dedicaría a gestor de grupos, me los llevaría de cena para que todo el mundo esté contento y que sus ideas salgan adelante, no intentaría imponer mi criterio porque lo desconozco por completo. ¿Qué les voy a decir yo, que los paracetamoles están bajando?



-Le veo lanzado y me temo que terminarán llamándole la atención de la agencia...

-Me da lo mismo. Lo tengo súper claro, me da igual que me llamen la atención, cuando hablo es por el bien del Valencia CF. Estamos jodidos, tío. ¿No te has parado a pensar que hemos estado jodidos por cómo está el Valencia CF? ¿Tú crees que eso es normal? Hay momentos que digo, estoy loco, lo paso mal por algo que...



-Pues ya que se pone así, voy a contarle que cuando terminó el partido del Getafe, después de trabajar, iba para casa en el coche, feliz. Pero muy feliz. El Valencia CF había empatado pero no era para tanto, yo iba feliz porque me había quitado un peso de encima, me di cuenta verdaderamente que el Valencia CF no bajará a segunda...

-Todos pensamos eso. Te afecta. Estamos mal de la cabeza, estamos enfermos. Yo a veces pienso, ¿pero cómo cojones puede afectarme hasta este punto que empate o no, o la situación de este tipo que intenta jodernos. Para mí fue una liberación lo de los Mariachis, me jodió no ser yo quien contrató a los Mariachis porque me pareció muy divertido.



-¡Yo me reí mucho!

-Fue 'tú me estás puteando y yo te respondo con humor'. Me fastidió no ser yo el que lo hiciera, y no entiendo por qué nadie dijo 'oye, que hemos sido nosotros'. Pero que no pasa nada por eso.



-En redes sociales he visto barbaridades pero eso fue gracioso, ingenioso, poco agresivo...

-Muy gracioso. Y ahora que tenemos que centrarnos en la solución porque el problema ya sabemos dónde está y no tiene solución, no se trata de hacer daño a Meriton, pero si hay alguien espabilado sabe dónde se le puede hacer daño a Meriton, sabe cuándo puede saltar Meriton y no hablo de insultos ni cosas por el estilo. Meriton salta por ciertas cosas siempre, y sabiendo eso ahí le puedes tocar y dirán 'señores, que me han llamado a una comunión de mi prima y me tengo que ir a Singapur'. Y no hará falta montar ningún pollo ni recoger acciones. Yo no tenía dinero para comprar acciones, si no las hubiera delegado a la plataforma esta.



-Pero que alguien se constituya como oposición formal está muy bien, ¿qué problema hay?

-Siempre estamos con lo de '¿quién hay detrás, quién hay detrás'? Pues mira, quién esté detrás no se va a poner. Es que en las últimas semanas estamos discutiendo mucho por quién hay detrás de cada movimiento pero lo que tenemos que pensar no es quién hay detrás, lo que tenemos que pensar es que el objetivo de quién hay detrás no es ponerse, es tirar a estos, porque luego el que se va a poner es el que ponga la pasta, no nos engañemos.



-La base de estas iniciativas es que lo importante es lo que nos une y no lo que nos separa. Nos separan diferentes maneras de ver las cosas o diferentes estrategias, nos une a ver cómo lo hacemos para estar preparados por si un día Meriton deja de se el máximo accionista.

-O decida marcharse porque no le compensa estar aquí. En España preguntas por la manera de gestionar de Meriton y tienen muy mala fama, nadie te puede decir esta gente los quisiera yo para mi hotel, o mi hospital lo tiene que llevar Meriton. Pero en su país sí. Y más siendo como son, porque una vez empezó todo este rollo empece a estudiar la mentalidad asiática, y sé qué es lo que les importa, porque al final todos nos movemos por objetivos. Tu ves un tío tranquilo pero a lo mejor en la falla, le tocas las narices y es otra cosa, porque su objetivo es estar en la falla. Esta gente su objetivo no es otro que sacar dinero, donde tienen toda la economía es allí. Si llega allí se marcharán. El problema es que es complicado que llegue allí.



-La primera manifestación que hubo en agosto provocó una carta del presidente del club, aquella del gato escaldado. La cara te gustará o no, pero fue la consecuencia de las manifestaciones porque las imágenes de las velas en el monumento de la afición llegaron a Singapur.

-¿Cuál fue la primera vez que saltó Meriton a ponerse en su sitio y a atacar a los valencianistas? Cuando la gente empezó a etiquetar en redes sociales a periódicos de allí.



-Les duele la reputación allí.

-Ellos tienen allí su marca y es donde sacan el dinero. Hay que pensar qué pensará un tipo de Singapur en caso de que sepa que uno de allí ha comprado un equipo de fútbol en València. Imagina que Juan Roig compra los Dallas Mavericks. ¿Qué pensaríamos? 'Ole el valenciano que tenemos que ha comprado los Dallas Mavericks', pero las quejas de los aficionados de los Marvericks no te llegan. Y si te llegan, ¿qué vas a pensar? pues que son unos 'mareaos'. ¿Tú crees que hay alguien en Singapur sin comer por las protestas de los valencianistas?



-Meriton ha hecho cero esfuerzo por seducir al valencianismo.

-Hubo un momento en que sí que hicieron por acercarse. Mira, te voy a contar una cosa, me da igual que lo publiques. El día de la Copa del Rey tenía la actuación más importante de mi vida. Cuando actúas en los cines Callao de Madrid, es como la final de la Champions. Un monologuista en España no puede llegar a más. Puedes ir al club de la Comedia, pero eso depende de un tío que te contrata, en los Cines Callao no, allí es porque vendes entradas. El partido acabó tres minutos antes de que subiera al escenario. Subí chillando, me costó diez minutos calmarme y salí con la bufanda delante de todo Madrid. Hay imágenes con Carmen Alcayde...



-¡Las he visto!

-Eso fue viendo el fútbol, pero cuando acaba la imagen es porque yo ya me subo al escenario... (risas) 'Hola buenas noches Madrid...' , y había gente con la camiseta del Valencia que había venido a verme y me dirigí a ellos chillando.

¡Me costó diez minutos calmarme encima del escenario!



-¿Y la gente no alucinaba? Vas a ver un monologuista y aparece uno con una bufanda chillando... (risas)

-La gente que me sigue ya sabe que soy valenciano y valencianista.



-Triunfaría como la Coca-cola.

-Claro, hasta había gente con la camiseta del Barça que se alegraba por mí. ¡Fue la ostia! Diez minutos sobre el escenario que no me podía calmar, y luego supe que estaba hasta el Mago Pop viéndome. Imagínate la impresión que se llevaría de mí, un friki del Valencia CF que sale con la bufanda... Luego, sin dormir, me vine a València en un AVE, palmé pasta por cambiar la hora para venirme a Mestalla y hablé con la Curva porque sabía que era el último día de la Curva. Yo quería poner mi voz al Valencia CF pero por mi trabajo no puedo quedarme afónico, por eso nunca he podido estar animando al Valencia CF. Y hubo un momento que me dejó la sangre helada, porque vi a Alemany que nos miraba con cara de pena. Eso me dejó loco, Mateu miraba a la Curva con cara de pena. Y ya ves qué pasó con la Curva.



-Cerramos con algún chiste que no sea denunciable...

-Es que ahora es muy complicado hacer un chiste del Valencia CF que sea políticamente correcto, además, me ofendería que alguien hiciera un chiste del Valencia CF políticamente correcto. Como cómico me jodería porque con todo lo que está pasando, si haces un chiste políticamente correcto es que hay algo que estás haciendo mal.



-Pues tiene razón.







