Mensaje de Cañizares a Koeman

Santi Cañizares analiza la situación del FC Barcelona después de las 12 primeras jornadas (el Barça tiene dos partidos menos) y recuerda la etapa de Ronald Koeman en el Valencia CF para enviar un mensaje al holandés.

"A lo mejor ahora que estamos hablando de que el Barça tiene que asegurar la cuarta plaza, pues no es descabellado. La realidad es que ahora está donde está y han pasado muchas jornadas. Tampoco nos imaginábamos en aquella época que estaba Koeman con nosotros, un equipo que tenía a Silva, a Baraja, Marchena, Albelda, Angulo, Vicente, Villa, tampoco me imaginaba yo que ese equipo en un momento de la temporada bastante avanzado, jornada 30 o 32, estaba peleando el descenso. Quiero decir que eso pasó y eso también lo ha vivido Koeman", cuenta el que fue portero del Valencia CF en aquella época.

"Veo mal no solo al Barça, sino a más equipos de lo habitual, me cuesta verlos consiguiendo los objetivos, me da igual si llevan la camiseta histórica del Barça", sentencia Cañizares en El Tertulión de los domingos en la Cope.

Aparte las sensaciones que transmite el equipo, que el sábado perdiço por 2-1 en Cádiz sumando su cuarta derrota en LaLiga, con los números en la mano Cañizares no va nada desencaminado. El Barcelona es noveno en la clasificación a 12 puntos del líder que es el Atlético de Madrid y con los mismos partidos, diez.