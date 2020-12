Leite y Rugani, otra vez

El Valencia CF no fichó a nadie en el pasado mercado de verano que por la pandemia del Covid se cerró el cinco de octubre porque las condiciones económicas casi espartanas que impuso el máximo accionista lo impidieron: si había fichajes debía ser solo en calidad de cedido y además, sin pagar por la cesión del futbolista, es decir, el Valencia CF únicamente se hacía cargo de la ficha del jugador.

Pero esta circunstancia cambia para el mercado de invierno dado que una vez se cerró el de verano se produjo la salida del centrocampista Geoffrey Kondogbia, que deja al Valencia CF cierto margen económico para intentar afrontar un par de fichajes en el mercado de enero, eso sí, bajo unos parámetros similares a los de verano: futbolistas cedidos. No hay más. El descenso de ingresos esta temporada es alarmante porque el equipo no está en Champions y por el Covid, de ahí que los movimientos de mercado haya sido fundamentalmente ventas. Pese a ello, en la secretaría técnica valencianista se trabaja desde hace semanas teniendo en cuenta los parámetros financieros y por ello ya hay nombres que están de nuevo sobre la mesa. Y el latiguillo 'de nuevo' no es casual. Primero porque si un futbolista interesaba hace tres meses sigue interesando ahora, y segundo porque algunos de los nombres que se barajaron en verano no están jugando en sus respectivos clubes lo que hace que estén de nuevo en el mercado y por ello, están entre los candidatos que baraja el club de Mestalla.



La prioridad es un central

Por posiciones, la prioridad es un defensa central, y, entre otros, hay dos futbolistas que siguen interesando al conjunto de Mestalla. Uno es el portugués Diogo Leite y el otro el italiano Daniele Rugani. El primero, el futbolista luso, ha jugado muy poco en el Oporto, equipo con el que solo ha sido una vez titular en la Liga. De hecho, solo ha participado en dos partidos de Liga, en el segundo, jugó un minuto. En Champions disputó todo el partido de la última jornada ante el Manchester City. En el mercado verano Leite pasó de ser el gran favorito ya que el Valencia CF estaba dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por él al Oporto, a rechazar su fichaje a pesar de que el equipo luso, que está obligado a vender, bajó sus pretensiones y aceptó una cesión con una opción de compra la temporada que viene. De hacerse la operación ahora, sería, inevitablemente en forma de cesión, pero está por ver si con una compra obligada cuando finalice la temporada.

El caso de Rugani es similar, si bien, se trataría únicamente de una cesión hasta final de temporada. Una vez se descartó el fichaje de Diogo Leite el pasado verano, ya en los días finales de mercado, apareció la opción de su fichaje en calidad de cedido. Finalmente el Rennes, equipo de la Liga francesa que ha disputado la Champions esta temporada, apostó más fuerte por él desde el punto de vista económico y se llevó al futbolista. Rugani pertenece a la Juventus pero el conjunto italiano no cuenta con él por lo que en verano tomó la decisión de cederlo con la intención de que se revalorizara para después tratar de rentabilizar un traspaso. Pues bien, a la cesión al Rennes no le ha salido bien a la Juve porque apenas ha jugado tanto en el campeonato francés como en la Champions: Solo una titularidad en la Liga -jugó completo el partido ante el Dijon, y solo 17 minutos en la máxima competición europea. Con estas estadísticas, las opciones del Valencia CF son evidentes porque a la Juventus le conviene que el jugador vaya a otro equipo a jugar. A partir de ahí, es indispensable que el Rennes tendría que aceptar romper el contrato de cesión.



Peter Lim, Capoué y Javi Gracia

Y más de lo mismo en cuanto al centrocampista ya que el favorito para Javi Gracia, el francés Ettiene Capoue tampoco está jugando mucho en el Watford, si bien que tener en cuenta que el Watford está jugando en Championship, que es la segunda división del fútbol británico. Empezó no jugando por problemas en la espalda para encadenar después siete partido seguidos jugando de los cuales en seis fue titular, pero de los últimos cinco encuentros en cuatro no ha sido convocado y en el otro fue suplente. Su fichaje sería un gesto de Peter Lim hacia Javi Gracia.

También te puede interesar:

La Federación abre un expediente a Guillamón y a Javi Gracia.

Desestimado el recurso de Antonio Sesé por su demanda contra Peter Lim.

"Lo que no dice Jaume es verdad".