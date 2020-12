Y Peter Lim todavía quiere vender más jugadores

Espero tener tiempo esta semana para reflexionar sobre el hecho de que Peter Lim le reclame al Valencia CF 54 millones de euros que le ha prestado, y que la garantía de cobro sean derechos económicos de futbolistas que tiene pignorados en su favor porque me temo que puede generar un conflicto de intereses que no sé hasta qué punto se puede calificar de gestión responsable en tiempos difíciles como dijo Anil Murthy en la Junta del Valencia CF. Y cuando hablo de conflicto de intereses me refiero a si interesa que él cobre aunque sea a coste de debilitar más un equipo que, de momento, solo ha ganado tres partidos en trece jornadas, que tiene catorce puntos y que coquetea peligrosamente con el descenso.

Tendremos tiempo porque la semana es larga pero ahora, después de empatar a dos y de milagro ante el Athletic en Mestalla pese a irte al descanso ganando 1-0, prefiero hablar de la plantilla que han confeccionado Peter Lim y Anil Murthy. Y conste que algunas de las cosas que este equipo no hace bien han de ser achacadas a su entrenador, como por ejemplo el ridículo colectivo con balón en el segundo tiempo. El tema de hoy es que no se pueden hacer plantillas de fútbol teniendo en cuenta el parámetro, económico. Si así fuera, habría tipos como Mateu Alemany o Monchi en cada esquina. Es decir, como hay Covid y bajan los ingresos y como no me he metido en Champions, pues saco la calculadora y... ¡bingo! tengo que vender a tantos para no generar deuda. Y encima dice el presidente del Valencia CF que eso es una gestión responsable. Eso es no tener ni puñetera idea de gestionar un club de fútbol. ¡Que vender jugadores y reducir coste de plantilla aunque sea regalando a los que más cobran hasta que se igualen los ingresos y los gastos también sé hacerlo yo! Peter, Anil, que se trata de hacer un equipo de fútbol competitivo, que esto es el Valencia CF, no es solo un puñado de balances económicos a encajar. Lim está cometiendo el mismo error que cometió hace años cuando disparaba con pólvora de rico, el problema es que ahora no dispara con pólvora de rico y por lo tanto el error ya no te lleva a estar fuera de competición europea, te lleva a que tengamos que asumir de una puñetera vez que la posibilidad del descenso a segunda división es real.

Año y pico después de Mateu

Y esto es lo que tenemos año y pico después de que Lim y Anil decidieran prescindir de Mateu Alemany y llevar ellos la gestión del Valencia CF. ¿Hay mecánicos o periodistas al frente de los hospitales que Peter Lim tiene en Singapur? ¿Entonces qué hacen ellos que no ponen a profesionales al frente del Valencia CF? Hacer un equipo ganador no es coleccionar futbolistas, y hacer una gestión responsable en tiempos de crisis no es reducir coste de plantilla a base de sacar jugadores. Y todavía dicen que van a vender más... Kang In es el siguiente.

