"Los jugadores dicen que es penalti... y claro"

Un penalti de Umtiti no pitado por De Burgos Bengoetxea enfadó a los jugadores del Levante en el último suspiro. Un disparo de Morales dirigido a la portería defendida por Ter Stegen fue cortado por el camino y la jugada terminó en saque de esquina. Que el jugador del Barcelona había tocado el balón por el camino estaba claro y desde el VAR estuvieron dos minutos revisando la acción. Al final no acabó con un jugador granota a once metros de la portería rival. Pero Paco López en rueda de prensa fue claro. "No he visto la jugada. No sé si hay alguna jugada en la que se vea claro pero mis jugadores me dicen que es claro y que está en el área. Que es penalti. Si la han revisado y creen que no, pues nos iremos pensando que no, pero yo no la he visto", señaló el entrenador granota, quien habló también de cómo el grupo había hecho méritos suficientes como para no salir de vacío.

"Es una pena, el equipo ha defendido muy bien. Ha hecho un esfuerzo grandísimo. Ha tenido opciones muy claras en la primera parte. Venir al Camp Nou y tener ocasiones tan claras no es fácil. Otros equipos con ocasiones menos claras han podido ganar al Barça. Hemos hecho méritos para como mínimo no caer derrotados", explicó el técnico, quien logró superar al Barça en muchos aspectos en la primera parte. De hecho, una de esas acciones a las que se refiere es la de Jorge de Frutos.

En la última pregunta, Paco López manifestó de nuevo que es una lástima ver cómo después de todo el trabajo, el bloque se había quedado sin sumar en la visita a la Ciudad Condal. "Estamos fastidiados. Perder no nos gusta a nadie. El compromiso, la implicación, el orden, el atrevimiento. Cuadno un equipo como el Barça te dejaba tener esa valentía y ser vertical. Esa labor es agridulce. Porque podíamos haber puntuado aquí. Y a la vez orgulloso de este equipo por cómo creen. Por esa sensación que dan de querer ser un equipo convencido de lo que es y de lo que trabaja".