Guillem Molina: el futbolista del que nadie hablaba

Una mañana de domingo en la Ciudad Deportiva del Valencia CF. El juvenil Juega en el estadio Antonio Puchades porque es un partido importante. Lo entrena Mista y recibe al Málaga en el choque de ida de la primera eliminatoria de Copa del Rey. Poco antes de que empiece el encuentro Mateu Alemany, director general del club de Mestalla, llega al palco. No cabe duda de que el partido importa. El delantero Jordi Escobar es la estrella de un equipo en el que también están Xavi Estació, Vicente Esquerdo o Hugo Guillamón. Ese día se ponía en marcha el plan que Longoria y Mateu Alemany habían diseñado para él: Guillamón jugaría de medio centro. Si lo hacía bien, si se adaptaba a la posición, tendría una autopista al primer equipo.

Pero esta es la de Guillem Molina. Como cada fin de semana, su padre se ha desplazado desde Tarragona para ver jugar a su hijo que vive en la residencia de la ciudad deportiva desde que Jose Jiménez lo fichó para el Valencia procedente del Reus en 2014. Guillem no llama la atención. Es un defensa tranquilo, trabajador y obediente. Pero sobre todo es constante. Tal vez su mejor virtud la ha heredado de su padre, porque es la constancia la que le permite estar permanentemente concentrado durante el partido. El mejor jugador del Málaga es una bala y muy habilidoso. Intenta entrar por la izquierda pero Guillem no le deja, se tira al suelo, anticipa, corre... siempre concentrado. Por fin su padre se atreve a preguntarle al periodista que tiene al lado. "¿Nos meteremos en Champions o qué? ¿Cómo lo ves?". Seguro hombre, le responde, "pero si ya casi lo tenemos, eso ya no se nos escapa". Y vuelve el padre a la carga: "¿Entonces crees que la temporada que viene tendremos partidos de Youth league?". La pregunta ya daba demasiadas pistas... "es que me haría ilusión que mi hijo jugara la Youth League. Es el cuatro, ese del que estabas hablando. Vengo todos los fines de semana desde Tarragona para verlo jugar...". Enhorabuena papá, debutará cerca de casa.