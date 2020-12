"No hemos estado del todo concentrados"

"No hemos estado del todo concentrados" F. CALABUIG

Denis Cheryshev ha hablado tras la clasificación a la siguiente ronda en la Copa del Rey. El ruso ha reconocido que el equipo "no ha estado del todo concentrado" y que "han sufrido bastante"



Al borde de la eliminación.

"Hemos sufrido bastante contra un buen rival que nos ha hecho un partido complicado, no hemos estado del todo concentrados, creo que en el primer tiempo no hemos salido mal, pero el gol de ellos nos ha generado alguna duda, los últimos 10-15 minutos de la primera falta hemos generado bastantes ocasiones que no hemos podido materializar. En la segunda parte ese gol de falta que nos han marcado y la expulsión de Guillem ha marcado el partido hasta que el equipo ha reaccionado, hay que quedarse con esa reacción, hemos insistido y creído hasta el final y nos llevemos una victoria que para nosotros, cada partido es una final y es importante porque tenemos que seguir en esta línea de mejora"

Y ahora contra el Barcelona.

"Por supuesto, cada partido para nosotros es como una final, tenemos que sacar las uñas y las garras contra el Barcelona, ya lo hemos hecho contra grandes equipos esta temporada y creo que haciendo nuestro fútbol y en esta línea que tiene que ser ascendente cada día, intentar mejorar cada día y llevarnos la victoria en todos los partidos"