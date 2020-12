Carlos Soler ha sido el protagonista del Valencia CF que ha hablado al final del partido para los micrófonos de Movistar LaLiga.

Después de tres empates se pierde.

"Veníamos de tres empates y había que intentar conseguir los tres puntos porque esto va muy rápido y hace tiempo que no conseguimos los tres puntos, en la primera parte hemos estado bien, hemos tenido contras con las que hemos podido hacer daño. En la segunda parte hemos tenido algún acercamiento, es verdad que ellos han tenido la pelota durante casi todo el partido, hemos intentado apretar arriba, al final... el cambio de sistema... un poco todo al final... nos ha costado cogernos a cómo ajustar la presión, pero intento ser lo más positivo posible. En la segunda parte ellos creo que han tenido muchos acercamientos, pero no recuerdo uno muy muy claro, excepto la jugada del gol que es un fallo que no podemos hacer, es un saque de banda a favor que nos roban y luego nos marcan a la contra con 0-0 y el minuto que es, no nos pueden hacer ese gol y luego hemos ido a remolque"

¿Teníais la impresión que podía pasar algo así por el cambio de sistema?

"No, simplemente que nos ha sido un poquito más complicado de ajustar porque no lo hemos podido preparar muy bien, hemos tenido muchos partidos seguidos y no lo hemos podido preparar muy bien, pero sabíamos lo que teníamos que hacer lo que hemos intentado hacer, quizás nos han salido de la presión un poquito fácil, pero lo que importa son los puntos y yo creo que en el cómputo general no hemos estado mal, pero lo que importa son los puntos y hoy se nos han escapado tres para hacer bueno el empate contra el Barcelona"

Se escapan los puntos por la falta de gol. Mano de Bono...

"Sí, recuerdo ocasiones buenas que los hemos pillado, sobre todo con sus pérdidas salíamos muy bien, pero no hemos estado acertados, ellos ha estado acertados con un disparo fuera del área, han marcado el gol, el 0-1 y se llevan la victoria"

Al final mirando más abajo que arriba en la clasificación.

"La clasificación es la que es en estos momentos y tenemos que ir a Granada a conseguir los tres puntos porque esto no para, está todo muy igualado, el Sevilla se ha llevado tres puntos que eran muy importantes porque nos hubieran permitido tener confianza y mirar más hacia arriba y estar en la parte media alta de la tabla. No ha sido así y ahora a pensar qué hemos hecho mal y corregirlo y ganar al Granada"