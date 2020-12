Obligado a fichar: Así está la lista de centrales del Valencia CF

Ezequiel Garay se lesionó el pasado dos de febrero de este año y ya entonces era necesario para el equipo fichar un central pero no llegó. La lesión fue de gravedad, una rotura de ligamentos de la rodilla de la que el argentino se ha recuperado recientemente, por lo que la ley permitía al Valencia CF acudir al mercado, pero finalmente no lo hizo. Como tampoco llegó nadie en el mercado de verano. Pezzella, Rugani o Murillo fueron algunos de los nombres que se intentaron en los días finales de mercado pero de nuevo nada de nada. La situación ahora ha empeorado porque en una semana se abre el mercado de verano y el equipo necesita reforzarse más que nunca puesto que empieza a coquetear con los puestos de descenso a segunda división. El Valencia CF ya había decidido acudir al mercado en busca de un central, y ahora que sabe que va a perder a Paulista durante un mes como mínimo, la llegada de un defensa comienza a ser cuestión casi de vida o muerte porque lo que se está jugando el Valencia CF es evitar perder la categoría.



Se mantiene el plan

De momento el Valencia CF mantiene el plan que trazó días atrás. Tiene un margen de maniobra de cerca de cuatro millones y con ello quiere hacer dos incorporaciones, las dos, lógicamente, en forma de cesiones: un defensa central y un centrocampista. El defensa mejor colocado para reforzar al Valencia CF en este mercado es Ferro. Es portugués, juega en el Benfica pero poco ya que los titulares son el argentino Otamendi y el belga Jan Vertonghen. Además, el Benfica ya tiene atado un defensa para esta misma temporada, se trata del brasileño Lucas Veríssimo, al que su entrenador, Jorge Jesús, conoce perfectamente de su etapa en el Flamengo brasileño. Veríssimo todavía no se puede incorporar al equipo portugués porque está jugando el campeonato brasileño y la Copa Libertadores. En cuanto Veríssimo esté en Lisboa a las órdenes de Jorge Jesús, el Benfica podrá dejar salir en forma de cesión Ferro -Francisco Reis Ferreira-. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el Brasileirao, campeonato brasileño finaliza a finales de febrero, y la Libertadores el 30 de enero, que es cuando se disputa la final en el estadio Maracaná. El Benfica tiene de momento cinco centrales, Otamendi y Vertonghen, que son los titulares, Todibo cedido por el Barça con el que no cuenta, y Jardel, futbolista ya veterano y lesionado de ligamento cruzado por lo que su regreso es una incógnita. Y Ferro. De momento, el Valencia CF está a la expectativa.



Rugani, el deseado

Pero la lista no solo se limita al jugador portugués, en ella está también el italiano Danielle Rugani, que como Ferro, estuvo en la agenda de centrales que se barajaron en los días finales del mercado de verano. Finalmente se fue al Rennes que en ese momento tenía un proyecto atractivo ya que iba a jugar la Liga de Campeones, si bien terminó cuarto clasificado en la fase de grupos y ahora ya no disputa competición europea. Rugani no juega en el Rennes y la Juventus, equipo al que pertenece y que lo cedió al conjunto galo, quiere que juegue porque su intención es, o darle otra oportunidad de que se gane el puesto de nuevo, o revalorizarlo y tratar de sacar dinero por él.



Diogo Leite, claro

Y en una lista de centrales del Valencia CF no podía faltar el portugués Diogo Leite, futbolista que pudo haber fichado por el conjunto de Mestalla precisamente en el mercado de invierno del año pasado pero finalmente no se produjo ninguna salida que permitiera hacerle hueco en el control financiero del primer equipo al ahora jugador del Oporto. Como Ferro y Rugani, Leite no juega en su club y esto posibilita su salida si bien, ya no se trata de un traspaso, el Valencia CF ahora lo contempla en calidad de cedido.



Jorge Sáenz

En cuanto a los centrales, conviene hacer mención a la situación del joven Jorge Sáenz, que el Valencia fichó en febrero de 2019 y que en verano se fue cedido al Celta de Vigo. El Chacho Coudet, nuevo entrenador de los celestes no cuenta con él y saldrá del equipo en enero pero no está previsto que regrese al Valencia CF. Su cesión al Celta acaba en junio de 2021.

También te puede interesar:

Reunión de Anil Murthy con Javi Gracia.

Marcelino sobre el Valencia CF: "Fue un caos".

SUPER Encuesta 2020: Puntúa a los personajes del año en 2020.