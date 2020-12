Una pareja de emergencia

Poco más de 300 minutos durante año y medio, ese es el tiempo que 'ha bailado' junta sobre el campo la pareja de centrales que el miércoles tendrá que actuar en el Nuevo Los Cármenes de Granada. Javi Gracia pondrá en liza en el eje de la zaga a Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala en lo que será el último partido del Valencia CF en este 2020. Aparte del canterano Guillem Molina, que cumplió con nota a lo largo de los 73 minutos en los que suplió el martes contra el Sevilla al lesionado Gabriel Paulista, al Valencia no le quedan más alternativas. La lesión de Hugo Guillamón, pese a que se unirá pronto al grupo, desaconseja forzar su regreso antes del partido del 4 de enero ante el Cádiz.

Después de un mercado de fichajes inexistente, la amplitud de plantilla se ha visto insuficiente para competir entre los mejores de la Liga. La necesidad de refuerzos vuelve a ponerse de manifiesto mientras el centro de la defensa es, junto al medio campo, la zona donde la fragilidad de las costuras preocupa en mayor medida. Mangala y Diakhaby son las únicas soluciones activas entre las fichas profesionales del primer equipo. Por fortuna, tanto uno como el otro se encuentran en un buen momento.

Los niveles de rendimiento tanto de Diakhaby como de Mangala están mucho más altos de lo que lo estaban en el tramo de la temporada pasada en que coincidieron sobre el campo. De hecho, Diakhaby, autor del gol que abrió el marcador en el choque del Camp Nou, es ahora uno de los jugadores del equipo en mejor estado de forma. Por su parte, Mangala, aunque dista todavía del futbolista que jugó en el Valencia en 2016, ha dado un paso adelante en la comparativa con el estado físico con el que fichó en agosto de 2019 tras dos años de inactividad y lesiones en el Manchester City.

Mangala y Diakhaby únicamente han jugado juntos en seis de los 65 partidos oficiales disputados desde inicios de la campaña 19/20. A mediados de febrero de 2020, una sanción y una lesión en el tobillo dejaron a Gabriel Paulista fuera, entre otros, de los duelos con la Atalanta en Milán (Champions) y la Real Sociedad (Liga). Los dos partidos, ambos con trágico resultado, representaban, hasta el pasado martes, la última etapa en la que los dos franceses tuvieron que compartir el centro de la defensa. Frente al Sevilla volvieron a hacerlo, aunque no en una línea de cuatro, sino en un sistema de tres centrales en el que 'Elia' ocupó la posición más centrada y Mouctar se escoró a la izquierda.

Los otros encuentros en los que Mangala y Diakhaby jugaron juntos en algún momento de la campaña anterior fueron en Copa ante la UD Logroñés y muy pocos minutos en casa contra el Atlético y en el Amsterdam Arena ante el Ajax.

El ex del City no empezó a jugar en su segunda etapa como blanquinegro hasta finales de noviembre de 2019. Y fue, precisamente, por una lesión muscular de Diakhaby. El paso de tiempo prueba como Gracia ha mostrado más confianza en Mangala que Celades, un hecho motivado también por las mejores condiciones del futbolista. Sin ir más lejos, comenzó la Liga 20/21 como titular por delante de 'Diakha', con la mala suerte de lesionarse al cuarto de hora del derbi con el Levante, jugó en Eibar, donde no se forzó al ex del Lyon, o el míster lo prefirió en defensa contra el Sevilla antes que una línea de cuatro con Correia en el lateral diestro.

Ahora a los dos, a Mangala y Diakhaby, les llega el reto de demostrar que pueden forman una buena pareja cuando mejor están y cuando más se les necesita. Ambos ensayaron este domingo en el teórico once titular para Granada dentro de un sistema 4-4-2. En principio, el Valencia dejará atrás el 5-3-2 y recuperará el sistema más clásico.