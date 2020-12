Racic pide probarse, pero el avión juega en su contra

Uros Racic es seria duda para jugar el miércoles en Granada. El centrocampista del Valencia CF no puede seguir el ritmo de los entrenamientos por culpa del cuadro de vértigo que se le diagnosticó la semana pasada y será muy difícil que pueda a competir al cien por cien en Los Cármenes con plenas garantías para su estado físico. El jugador se incorporó a los entrenamientos el sábado 26 de diciembre como tenía previsto, pero tanto el domingo como este lunes no ha podido completar el entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. El serbio ha comenzado al mismo ritmo que sus compañeros, pero se ha visto obligado a retirarse al final. En el club reina el pesimismo porque el jugador ahora mismo no está preparado ni siquiera para tomar el vuelo de un poco menos de una hora a Granada. Volar en estas condiciones no es recomendable médicamente.

Ha pedido probarse

Uros está poniendo todo de su parte para ayudar al equipo con un compromiso fuera de toda duda y, según ha podido saber SUPER, ya ha avisado que hoy quiere probase. El serbio está anteponiendo el colectivo por su propio estado físico, como ya ha hecho otras veces, esta temporada, pero no está bien. El jugador estuvo estrenando sin moverse durante las vacaciones de Navidad con tecnología de presoterapia 'Recovery Pump'. El trabajo le permitió incorporarse al grupo el pasado sábado, pero sus problemas no han evolucionado como se esperaba a medida que ha incrementado las cargas de trabajo.

Sin centrales para el 5-3-2

Su baja supondría un contratiempo importante para Javi Gracia. El equipo pierde el equilibrio sin Racic. Guste más o menos como '6' la realidad es que el serbio se ha convertido en un pilar para este Valencia. La prueba es que, en su ausencia, Gracia se vio obligado cambiar el sistema contra el Sevilla. Esta semana todavía no ha trabajado el 5-3-2 en Paterna. Por tanto, parece complicado que repita. Tampoco dispone de efectivos del primer equipo para confeccionar una línea de tres centrales. Gabriel Paulista y Hugo Guillamón son baja por lesión. Solo Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala están disponibles. La única posibilidad sería la continuidad de Guillem Molina como central derecho, pero parece una elección poco probable.

El 4-4-2 con Correia y Wass

La opción más lógica dentro del 4-4-2 es apostar por Daniel Wass en el doble pivote y dar entrada al desaparecido Thierry Correia en el lateral derecho. Se trata de una opción que Gracia descartó la semana pasada por decisión técnica (prefirió cambiar el sistema) y que no tiene continuidad desde hace dos meses. La última vez en LaLiga que el portugués jugó de inicio en el lateral derecho desplazando al danés al doble pivote fue en el Valencia-Getafe del pasado 1 de noviembre en Mestalla. La autoexpulsión del luso, señalada públicamente por Gracia y el capitán José Luis Gayà, supuso su adiós a la titularidad. El equipo puede necesitarlo ahora. El técnico tiene la última palabra. La última de las soluciones de la casa que permite la plantilla es la presencia de Vicente Esquerdo en la medular. Su permitiría mantener la defensa 'titular' con los contrastados Wass y Gayà en los laterales.

El Granada sí tiene recambios

La baja de Racic es un auténtico rompecabezas para el Valencia. La plantilla no dispone de mediocentros suficientes para protegerse ante posibles bajas por lesión o sanción. No hay donde elegir. Toca mover piezas. No pasa así en el rival del miércoles. El Granada dispone de una plantilla lo suficientemente compensada para solucionar con garantías la baja, igual de importante, de Luis Milla. El hijo del exfutbolista del Valencia, titular en los últimos 6 partidos de LaLiga, es baja por Covid-19 y dejará un hueco en el centro del campo. Diego Martínez tiene también a Ángel Montoro y Fede Vico lesionado. Tres bajas en la zona media. Aún así, todavía dispone de Yangel Herrera y Yan Eteki (titulares contra el Madrid en la última jornada junto a Luis Milla), así como Gonalons y Azeez.