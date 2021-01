Lo que está pasando puede ser cualquier cosa menos normal

La primera jornada del año es la 17 de LaLiga y casi una vuelta completa después la clasificación sigue sin romperse. Dentro de lo comprimido que está todo, la pelea por evitar el descenso es sin duda la más concurrida. Con 15 puntos, el Valencia se salva de la zona roja por el coeficiente de goles (-2 por el -9 del Valladolid), mientras que el Cádiz, rival del lunes, está noveno con 19. Hay más de una decena de equipos en el meollo que acabarían siendo la mitad en una temporada normal, pero esta es cualquier cosa menos eso. De momento lo único que ha cambiado es el dígito del año. Incluso es peor: cada vez hay más positivos y lesiones, lo que redunda en que las diferencias sean mínimas en los partidos.

Ejemplo perfecto de ello es el Valencia, un equipo catatónico que no le gana a nadie pero que a pesar de todos los pesares compite. Por el ratio de ocasiones a favor y en contra hasta se merecería una posición más holgada. Tampoco demasiado, pero sí para estar un poco mejor y en esta liga un poco es mucho. Paco López, que después de tres victorias consecutivas en casa tiene al Levante solo tres puntos por encima, está convencido de que nadie va a tener los objetivos «claros, claros» hasta el final. Y lo cierto es que ese es un interesante cuento que no solo tienen que aplicarse los granotas. Avisados.

La consecuencia de la gestión de Lim y Murthy es que su obra está como está y donde está. Y la sensación es que pase lo que pase va a seguir sin irles la vida en ello, una desidia que empezando por la del entrenador termina propagándose por todas las esquinas. El Valencia, con un paralelismo tan a huevo como el que vuelve a ocurrir con Maxi, parece en un punto de inflexión. Si no cambia y escapa de la criba del descenso, el equipo corre el peligro de convertirse en el de Celades, si es que no lo ha hecho ya. El mercado está abierto pero salvo para el Villarreal y algún afortunado más, lo mismo tiene. No hay dinero sino incertidumbre y en el caso del Valencia lo que falta es gana, la que no le da al amo.



Cinco fichajes de seis en el Levante UD

Tampoco está nada claro que vaya a fichar el Levante. Primero por el dinero pero sobre todo porque ya sabemos a qué se refiere Paco al declararse abierto a mejorar lo que hay: que para los que pueden venir, mejor se queda con los que tiene. Al técnico le ha ido bien con esa política de cerrar filas pero podría irle mejor si abriese la mano a algunas de las opciones que le proponen. Pese a llevar dos años con malabarismos para reforzarse, en el once titular que le ganó al Betis coincidieron cinco fichajes de los seis de la actual dirección deportiva y el primer cambio fue el sexto. Los nuevos airean, suben el nivel y mejoran resultados.

Leer más opiniones de Rafa Marín