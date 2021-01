Final número uno en Mestalla

La impotencia cabalga por los cuerpos de los valencianistas, que por culpa de la atroz pandemia no acuden a Mestalla a animar a su equipo. Casi al mismo tiempo que el sábado el Valencia CF caía a la zona de descenso, tras una victoria inesperada del Valladolid en Getafe, parece acrecentarse el lamento de la afición por no poder ser el jugador número 12. Entre la vacuna y la responsabilidad ciudadana descansa hoy la llave para que se abran (o no) las puertas de los estadios antes de que en mayo termine la Liga. La esperanza de que el valencianismo recupere su voz en ayuda de los futbolistas se mantiene viva, pero lo que es seguro es que, por el momento, los jugadores tendrán que seguir luchando físicamente solos en un estadio vacío.

Los de Javi Gracia afrontarán el partido más relevante de lo que va de temporada en un estadio donde han logrado nueve de sus escasos 15 puntos. Sin duda, una final anticipada en el mes de enero. Como lo catalogó el capitán, José Gayà, el pasado miércoles tras la derrota de Granada. «Si esto ya era una final, lo del lunes contra el Cádiz, imagínate», decía el de '14', dándole toda la importancia del mundo al duelo de esta noche, y sin saber aún lo que pasaría en Getafe unos días más tarde.

En la víspera de Fin de Año, Gayà lanzó también un aviso a navegantes. Llamó a sus compañeros a la autocrítica, a querer con todos los sentidos y a no cometer acciones como las de Guedes y Jason, bajas hoy por sanción, que dejaron al equipo en inferioridad. Una vez más, los contratiempos y la famélica plantilla que Lim y Murthy propiciaron en verano, han empujado a Gracia a preparar el partido con las cartas contadas.

Los vértigos no han abandonado aún del todo a Uros Racic, lo que hace que el técnico se debata entre Esquerdo y Wass como acompañante de Carlos Soler en el medio. En la defensa Guillem Molina, quien cumplió seriamente frente al Sevilla, podría estrenarse en la Liga como titular en el lateral derecho.

Para el ataque, en casa, contra un rival como el Cádiz de Álvaro, que cederá espacios a la espera de contragolpear, la titularidad de Maxi es la baza más peligrosa del Valencia, y también la ocasión de Gracia de demostrar que su decisión en Los Cármenes sentando al charrúa no significó más que una cuestión técnico-táctica.

Precisamente, el entrenador, Javi Gracia, está convencido de que el vestuario es consciente de que «cada partido que pasa la necesidad es mayor». El grupo, que para el choque ante el Cádiz recupera a Toni Lato y Hugo Guillamón, según el entrenador, «está muy vivo», «unido» y «preparado» para sacar al Valencia del abismo en el que se ha metido con apenas tres victorias en 16 jornadas. Los blanquinegros no ganan en Liga desde el 8 de noviembre, cuando golearon 4-1 al Real Madrid. Han pasado casi dos meses y siete jornadas en las que volaron 17 de 21 puntos posibles.