"Titulares y suplentes, todos somos un equipo"

Melero ha sido uno de los protagonistas en el Levante-Eibar, también a pie de campo al finalizar el encuentro. El centrocampista granota, que ingresó al terreno de juego en sustitución de Mickael Malsa, reforzó la medular y además hizo el tanto (1-1) que comenzó la remontada en Orriols.

o. Hemos creído en lo que entrenamos. Hemos estado acertado en dos acciones en tres cuartos y al final nos hemos podido llevar la victoria", ha dicho para valorar el partido. "Sabíamos que sería muy difícil. El Eibar te lleva al partido impreciso y a que no te estés cómodo. Ha sido así. Ellos se han encontrado bien, pero nosotros siempre estuvimos en el partid Melero confesó además que el plan de Paco López salió a la perfección. "A mí me pidió que ayudara en la salida de balón, donde nos estaba costando. El primer gol ha venido así. Estoy contento por ayudar. Estamos demostrando que somos un equipo, tanto los titulares como los suplentes. Jueges un minuto o noventa, hay que estar siempre dispuesto a ayudar al equipo".

Por último, el ex del Huesca se mostró satisfecho por su rendimiento y por esa etiqueta de "llegador" que se ganado a pulso con sus ya cuatro goles este curso. " Siempre intento llegar, a veces llegan balones y a veces no. Hoy he llegado solo, 'Moro' me ha puesto un balón buenísimo, solo me faltaba que cogiera puerta y ha servido para empatar, luego ganar. Contento yo y todo el equipo".