Mourinho cierra la puerta a Winks

El Valencia CF ha cambiado su objetivo en este mercado de invierno y el foco se centra en la llegada de un centrocampista. La prioridad en esta ventana de traspasos ha cambiado pero no los condicionantes para encontrar un futbolista que se adapte a la situación económica del club: una cesión sin pago y únicamente hacerse cargo de la ficha del jugador.

En ese sentido Harry Winks es uno de los nombres que encajan en los planes del Valencia. El centrocampista reforzaría la plantilla con experiencia y nivel, pese a no haber jugado muchos minutos con el Tottenham esta temporada. Sin embargo, como ha informado este periódico, las pretensiones económicas de los ingleses no están dentro de los parámetros establecidos por el Valencia para fichar en este mercado, y se barajan otras opciones.

A su vez José Mourinho ha querido terminar con los rumores y tajante en la rueda de prensa previa a su partido frente al Fulham: "Ya lo he dicho, no se va a ningún sitio. Si ya he dicho que no se va a ningún lado, qué más queréis que diga. Ha jugado los últimos partidos, no jugó el último por la decisión de que lo hicieran otros futbolistas, como Gedson y otros que básicamente no están jugando bastantes minutos. Si alguien está hablando con otros clubes, mi consejo es que no pierdan el tiempo porque no se va a ningún lado"

Una dificultad añadida a una cesión por la que el Tottenham querría ingresar dinero más allá de que su club de destino pague el salario de Winks, ya que Mourinho ha 'espantado' a los clubs que se hayan fijado en el centrocampista con estas declaraciones.