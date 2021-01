¿Punto ganado o dos perdidos? Roger lo tiene claro

Roger Martí suma y sigue. El atacante de Torrent ha anotado un doblete en el Carranza (ya van siete dianas este curso), pero esta vez sus goles no sirvieron para sumar los tres puntos. Pero sin embargo, el Pistolero no se fue de Cádiz con una mala sensación.

"La sensación es buena. Sumar un punto a domicilio no es fácil, sobre todo por cómo se ha puesto el partido con el 1-0. Una pena el despiste en el córner. Sumar aquí no es fácil. Seguimos sumando y eso es lo importante", aseguró tras finalizar el encuentro y dando por bueno el reparto de puntos ante los andaluces, una de las revelaciones del curso.

l equipo ha estado bien, pero ha sido un despiste en un córner el que nos ha costado la victoria", añadió. La reacción granota tras el gol de Perea fue clave: "Hemos tenido suerte que hemos empatado rápido y hemos conseguido el 1-2 también enseguida. E No obstante, el atacante recordó que "el Cádiz defiende muy bien", así como que se "meten atrás y no es fácil encontrar espacios". Es la manera de jugar del cuadro de Álvaro Cervera, que siempre cede el balón y busca matar al contragolpe, como ante los granotas.



"El Cádiz defiende muy bien. Se meten atrás y no es fácil encontrar los espacios. Repito que no es fácil puntuar aquí. Hay que hacer bueno este punto en casa contra el Valladolid", explicó . A nivel personal, manifestó que "me encontraba bien" a la hora del cambio, pero que se marchó "contento" del encuentro por "haber aportado al equipo" con sus goles. "Me siento contento por haber aportado para seguir ayudando al equipo". A su vez, se puso como meta llegar a la cifra de 10 goles al final del curso; hecho "que no es fácil" pero que sería sinónimo de crecimiento deportivo.