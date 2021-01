Fichajes: ¿Qué le ha dicho Anil Murthy a Javi Gracia?"

El entrenador del Valencia CF no pierde la fe en que antes de que finalice el plazo de fichajes de ese mes de enero, pueda tener alguna cara nueva en la plantilla.

Javi Gracia ha desvelado que el pasado lunes, después del encuentro de Copa del Rey del domingo ante el Alcorcón, tuvo una reunión en la ciudad deportiva con el presidente de la entidad de Mestalla, Anil Murthy, en la que le informó de que se mantiene la intención de hacer fichajes en este mercado de invierno:

¿Tiene novedad respecto al mercado de fichajes?

Estoy en las situación que estaba la semana pasada, no tengo noticia de ningún avance con ningún jugador, estoy centrado en lo nuestro que bastantes partidos tenemos y no tenemos tiempo para preparar los partidos, estoy centrado en eso.

¿Se ha reunido con Anil? ¿Qué contacto tiene con el presidente?

El conatacto que he tenido es hace tres días, vino a una parte del entrenamiento y en una reunión con el anteayer en la que me comunicó que el club estaba trabajando, pero nada diferente a lo hablado anteriormemte, sigue trabajando en incorporar a algún jugador que refuerce al equipo. Se sigue trabajando, mi opinión sigue siendo la misma, que creo que tienen interés en reforzar el equipo y yo mienstras tanto sigo centrado en mi trabajo. Yo creo que siguen trabajando porque me lo han dicho y que hay ese interés, no lo digo con ninguna connotación de excepticismo. Solo transmito el contenido de la reunión sin ningún otro ánimo.

