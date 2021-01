"El segundo gol me parece muy fácil y luego es difícil levantarse"

Uros Racic ha hablado para los micrófonos de Movistar LaLiga y ha demostrado su confianza en el equipo de cara a los próximos partidos pese a la derrota frente al Atlético.



Derrota con un gol que no sirvió de nada.

"Lo único positivo es el gol, en la primera parte luchamos bien, hemos conseguido estar cerca del rival, no le dejamos que jugara, luego salimos y creo que estuvimos más cansado, el segundo gol de ellos me parece muy fácil en una contra y luego es difícil levantarse contra este rival que juega hasta el último momento"



El equipo se vino abajo en la segunda parte. ¿Es por cansancio?

"No, yo creo que hasta el segundo gol de ellos hemos conseguido salir arriba y no dejamos que pudieran jugar, pero desde el segundo gol hemos bajado un poquito y no hemos podido levantarnos"



20 puntos solo a dos del descenso. ¿Cuál es la situación del equipo?

"Qué puedo decir... Tenemos 20 puntos, pero somos un equipo muy bueno, lo hemos demostrado, pero creo que en muchos partidos no hemos tenido suerte y confío mucho en este equipo y creo que podemos levantarnos para sumar más puntos"



¿Qué significa el abrazo con el entrenador?

"Nada, es el primer gol, siempre me da confianza, llevo 5 palos, dos largueros y me dijo que iba a entrar, por eso le agradezco la confianza, hay que seguir así"