Javi Gracia habla de su relación con Peter Lim

El mercado, en un Valencia CF que no ficha desde septiembre de 2019, sigue acaparando las ruedas de prensa de Javi Gracia. En la última, perteneciente a la previa del Sevilla-Valencia de este miércoles (19:00 h, Sánchez Pizjuán) en la Copa, el entrenador del club de Mestalla ha admitido que no puede dar ninguna pista sobre el grado de preocupación que Peter Lim, máximo accionista, tiene sobre el equipo porque no lo conoce personalmente. "No he hablado con él. Ni en persona, ni por teléfono ni con mensajes. Igual alguno de vosotros ha hablado más con él que yo", respondió. Además, el técnico reveló que no tiene la intención de volver a poner su cargo a disposición de la entidad si este invierno tampoco se realiza ningún fichaje. "Mi intención es la de terminar la temporada".

Javi Gracia destaca que ni él ni la plantilla de jugadores desecha la Copa, pese a que "puede haber algún titular habitual que descanse" o rotaciones ante la inminencia de otra final, esta vez en la Liga, la del sábado frente al Elche.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:



Estado físico de Piccini

Apenas he podido hablar con él, está en un proceso de valorar su estado físico con diferentes pruebas. Pero me gustaría saber más valoraciones para emitir una opinión más formada. Estamos valorando, pero la primera impresión es que no va a estar con una disponibilidad inmediata. Hay que esperar un tiempo, a corto plazo no creo que esté disponible.

-¿Si como en verano no hay fichajes, tiene previsto volver a poner su cargo a disposición del club?

Mi intención es la de tratar de terminar la temporada, seguir trabajando y mejorando con el equipo en cada partido. Os decía el otro día que todavía nos quedan partidos por jugar y puntos por sumar y ganar, y tiene que hacerse con jugadores nuevos o con los que tengamos. Sabemos la plantilla que hay, somos los que tenemos que mejorar esta situación

-¿Continuará apostando por Cristian Rivero en la Copa?

No voy a hacer valoraciones sobre quién va a jugar. Todas las decisiones tomadas son intentando elegir lo mejor por diferentes razones. Tenemos tres buenos porteros, uno de ellos lesionado. Tienen que competir por jugar en cada partido, y creo que así lo hacen

-¿Cómo sienta en el vestuario que otros equipos, como el Sevilla, se refuercen y el Valencia no? ¿Es un golpe en lo anímico?

No sé cómo sienta lo que otros puedan hacer. Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar centrados en nuestro trabajo, intentar mejorar en el día a día, desde la premisa que estamos los que estamos y somos los que debemos mejorar en cada partido. Si vienen refuerzos, bienvenidos, e intentarán aportar. Estamos convencidos de que lo podemos hacer bien

-Partido contra el Sevilla

Hay que hacer un gran partido como hicimos en gran parte ante el Atlético de Madrid. Nos lo jugamos en 90 minutos, y pienso que somos capaces de ganar a cualquiera

-¿Cuál es el grado de preocupación de Peter Lim por el estado del equipo, por ejemplo, en comparación con otros propietarios con los que ha estado? ¿Ya ha podido hablar con él?

Entiendo las preguntas, pero hay algunas respuestas que yo no las puedo dar. A Peter Lim no lo conozco, no he hablado con él personalmente, ni por teléfono ni por mensajes... igual alguno de vosotros ha hablado más con él que yo (en referencia a la prensa). No sé el grado de preocupación que tiene.

-Con el equipo en una situación delicada en la Liga, ¿la Copa es un torneo que molesta para el objetivo más importante?

No me molesta, en absoluto, es una buena oportunidad para seguir trabajando. Además, el esfuerzo y compromiso de la plantilla es máximo. La Copa es una oportunidad para tratar de hacerlo mejor. Igual que el otro día fuimos capaces de competir con el actual primer clasificado de la Liga, ahora queremos hacerlo contra el resto de forma continua y que nos garantice mejores resultados

-¿Partido para hacer rotaciones?

Cada alineación siempre queda condicionada, por la anterior y por la posterior. Se busca un once que te permita en ciertos momentos suplir a quien esté más cansado, pero no es inconveniente el tener ese partido del sábado contra el Elche para poder competir bien en Sevilla y ser capaces de seguir en esta competición. Nuestro objetivo no es únicamente ganar el sábado, dentro de esa rotación buscaremos un equipo equilibrado que nos haga competir y ganar

-¿Hay plantilla suficiente para afrontar las dos finales que se avecinan en Copa y Liga?

Vamos a hacer alguna rotación y algún jugador de los habituales descansará. Sin embargo, eso no va a ser sinónimo de no darle importancia a la competición. En la Copa del Rey también hemos alternado algunos jugadores y hasta ahora nos ha ido bien. No veo una relación directa entre rotaciones necesarias para no afrontar con garantías ambas competiciones, o que ello sea sinónimo de priorizar una sobre otra. Debemos ser muy cuidadosos con el esfuerzo y tratar de repartir los esfuerzos con el objetivo de seguir en esta competición y mejorar en la Liga.