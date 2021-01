¿Dónde está Bragarnik?

Valencia CF y Elche se enfrentan este sábado en Mestalla y los dos equipos llegan al partido en una situación muy delicada, hundidos en los últimos lugares de la clasificación y con riesgo evidente de perder la categoría. No es lo único que tienen en común ambos clubes porque los equipos se verán las caras en el terreno de juego, pero no será así con sus principales accionistas en el palco. Los dos, Peter Lim y Cristian Bragarnik, llevan tiempo desaparecidos, uno en Singapur y el otro en Argentina. Desaparecidos físicamente por las circunstancias de la pandemia principalmente, pero también por su inacción al frente de las operaciones. Dos equipos en apuros que, a falta de cuatro días para que cierre el mercado de invierno, no se han visto convenientemente reforzados para remontar.

Si el valencianismo está en armas contra Lim después de seis años de gestión de Meriton, en el entorno del Elche CF crece también la preocupación por el proyecto que inició el empresario y representante argentino hace apenas un año, y todo a pesar de encontrarse con la grata sorpresa del ascenso del equipo a LaLiga Santander. Su manera de proceder en las últimas semanas genera desconfianza. En pleno mercado de fichajes y cuando el entrenador había solicitado entre cinco y seis incorporaciones para mejorar el equipo, Bragarnik se marchó a su país para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana, en la que resultó campeón el Defensa y Justicia, club ubicado en el sur de Buenos Aires al que también asesora. No ha regresado y, al margen de la cesión del carrilero zurdo Johan Mojica, el técnico Jorge Almirón sigue a la espera. En el entorno ilicitano se interpreta que el propietario está más pendiente durante esta ventana de fichajes de la gran cantidad de jugadores y técnicos a los que representa que de solucionar los problemas del Elche, a pesar de que se está jugando su continuidad en la máxima categoría.

Mientras, el equipo va a la deriva. Lleva más de tres meses sin ganar, precisamente desde que derrotó el 23 de octubre al Valencia en el Martínez Valero por 2-1. Ha caído hasta el penúltimo lugar de la tabla y, aunque tiene pendientes dos partidos aplazados, son ante Barcelona y Sevilla, los dos fuera de casa. A pesar de los malos resultados y de la escasa confianza que genera su trabajo, el entrenador, al que representa el propio Bragarnik, no está cuestionado.

En las oficinas del Elche nadie sabe cuándo tiene previsto regresar el máximo accionista ni si está negociando en Argentina alguna incorporación. Se habla de Mbia, el mediocentro ex del Sevilla de tan mal recuerdo para el Valencia CF. A esto se suma que la directora general, Patricia Rodríguez, solicitaba en los últimos días su cese y salida del club de manera inmediata. Su destino, el Granada. Ella es en ausencia de Bragarnik la responsable de la parcela económica y la ejecutiva que lleva el día a día de la entidad franjiverde. Ya hay voces que apuntan a que el nuevo propietario podría abandonar el barco, una sospecha que se basa en el hecho de que el argentino ha incumplido incluso los compromisos de pago con José Sepulcre por el paquete mayoritario de las acciones.

El trabajo se acumula y el tiempo se acaba, el equipo tiene las 25 fichas cubiertas, lo que supone que antes de fichar hay que gestionar tantas bajas como jugadores vayan a llegar, demasiadas cosas para tan pocos días y con la sombra de una posible derrota en València.