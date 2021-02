Oliva y Ferro están locos por ayudar al equipo

Christian Oliva y Francisco Reis Ferreira 'Ferro' cuentan las horas para el Real Madrid-Valencia del próximo domingo en Valdebebas. El mediocentro y el central se quedaron con las ganas de debutar en San Mamés, ayer entrenaron fuerte en la ciudad deportiva de Paterna y están como locos por estrenarse el fin de semana contra los de Zinedine Zidane. Javi Gracia echó mano de Patrick Cutrone para el tramo final del partido contra el Athletic de Bilbao. Sin embargo, no recurrió a ninguno de los otros dos fichajes del mercado de invierno. El uruguayo y el portugués tuvieron que conformarse con ver el partido desde el banquillo de La Catedral, tienen ganas ayudar y esperan su primera oportunidad para estrenarse a lo grande.

Los dos tienen posibilidades reales de ser protagonistas contra los blancos. Javi Gracia ha comenzado la semana sin los lesionados Mouctar Diakhaby (además es positivo por Covid-19) y Eliaquim Mangala. Los dos franceses están al margen del grupo, llevan mucho tiempo parados y no estarán para un partido de máxima exigencia física como el del Real Madrid. El técnico vuelve a estar pendiente del expediente sancionador de Hugo Guillamón. Ahora mismo, según fuentes del Valencia, la situación es la siguiente: el club tiene previsto presentar este martes el recurso a la sanción de un partido y al mismo tiempo enviar un escrito en el que se solicite que se mantiene la cautelar hasta que resuelva el Comité de Apelación. Ahora mismo, nadie en el club ni el cuerpo técnico puede garantizar la presencia de Hugo frente al Madrid. Es en esa incertidumbre donde se abre la puerta para Ferro. De confirmarse la sanción, el luso sería el único central disponible para acompañar a Gabriel Paulista en la defensa.

el trivote de zidane Oliva también tiene muchas esperanzas depositadas en el partido del domingo. El uruguayo es difícil que rompa el doble pivote titular Uros Racic-Carlos Soler, pero el Real Madrid es un equipo con mucho potencial por dentro que juega con tres mediocentros de perfiles diferentes y Christian puede ser una pieza importante para el equipo durante el partido o, por qué no, también de inicio. Afortunadamente para el equipo, la llegada de la figura del '6' permite al entrenador un riqueza táctica que hasta ahora no tenía. El técnico está abierto a cambiar de sistema, pero de momento apuesta por la continuidad. «Si hay que cambiar el sistema se cambiará, pero soy más de tratar de elegir a los jugadores que crea que están en mejor momento y con esos encontrar el equilibrio y de momento el sistema más utilizado ha sido el 4-4-2 y los nuevos jugadores pueden jugar en este sistema y en otros también», aseguraba en su última rueda de prensa.

un once tipo La llegada de los fichajes ha coincidido con la primera vez que Javi Gracia ha repetido once titular desde su llegada al banquillo del Valencia. Hasta ahora el técnico siempre había realizado cambios en el titular ya fuera de forma obligada (lesión, sanción o Covid) o por decisión técnica. Ahora cinco meses después, Gracia parece haber encontrado el equipo tipo del Valencia. El navarro no descarta repetirlo por tercera vez.



Cheryshev y Cillessen

Uno de los huecos en el once está reservado a Gonçalo Guedes. El portugués ha reaccionado al toque de atención de Javi Gracia y a la charla con los capitanes y se ha ganado la continuidad. Además, Denis Cheryshev no se ha recuperado de su lesión muscular y será baja contra el Madrid. Jasper Cillessen, por su parte, ya tiene el alta médica y está a la espera de recibir el alta deportiva para empezar a entrar en listas.