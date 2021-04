La brutal rajada de Neville contra los clubes que irán a la Superliga

"Soy un aficionado del Manchester United y lo he sido por 40 años de mi vida,Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?", manifestó."Es una absoluta desgracia. Es pura codicia. Son impostores.Hay más de 100 años de historia en este país de seguidores que han vivido y amado a estos clubs, y necesitan protección", añadió sobre la historia y la cultura del aficionado en el fútbol inglés.Asimismo, el exfutbolista explicó que él no está en contra del fútbol 'negocio', sino de este tipo de competición en particular.. No estoy en contra del dinero en el fútbol, pero los principios y la ética son de una competencia justa, de modo que si el Leicester City gana la Premier League, entra en la UEFA Champions League".

Y además, recordó que ni United ni Arsenal están ahora mismo al máximo nivel. " El Manchester United ni siquiera está en la Champions League. Arsenal ni siquiera está en la Champions League. En este momento son un desastre como clubs. Tottenham no está en la Champions League. ¿Y ya tienen el derecho otorgado por Dios de estar allí? Honestamente, ha llegado el momento de conseguir un regulador independiente y evitar que estos clubs tengan su base de poder. Suficiente es suficiente".

Neville expresó que "s u motivación es la codicia. Hay que restarles puntos mañana. Hay que ponerlos en la parte inferior de la Liga y multarles. Es un acto criminal contra los aficionados del fútbol en este país. Este es el deporte más importante del mundo y es un acto criminal contra los aficionados. Tan simple como esto. Quítenles puntos, que paguen multas y castíguenlos. No estoy en contra de la modernización de las competiciones. Han avanzado durante más de 100 años. Pero esto es un arrebato. Un absoluto arrebato. Y el timing es horrible. ¿Dónde está viviendo está gente para pensar que pueden traer esto en este momento?".





?? | "I'm a #MUFC fan and I'm absolutely disgusted."

?? | "They are an absolute joke."@GNev2 gives a brutally honest reaction to reports that England's biggest clubs are expected to be part of plans for a breakaway European Super League. pic.twitter.com/VfJccHgybc